الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

8 أنواع حساء صحية تساعد في إنقاص الوزن.. تعرفوا عليها

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن-(تعبيرية)

يواجه الساعون إلى إنقاص أوزانهم حيرة كبيرة لتنويع أصناف الطعام مع الالتزام بالنظام الغذائي، بما يحافظ على ما يتم بذله من جهد للالتزام بالعناصر المفيدة والمغذية والشهية المذاق.

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ووفق موقع Nutrabay، فهناك 8 أنواع من الحساء، التي يؤكد الخبراء أنها صحية ومغذية ومشبعة ولا تؤدي لزيادة الوزن:

1. مرق الخضروات
يتميز مرق الخضروات بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف النباتية.
2. شوربة العدس
إن حساء العدس غني بالبروتين والألياف، ويبقي الشخص ممتلئاً ويوفر له الطاقة المستدامة، مما يساعد في إنقاص الوزن.

3. حساء الدجاج والخضروات
يقدم البروتين الخالي من الدهون من الدجاج مع مجموعة متنوعة من الخضروات حساءً صحياً يعزز الشبع وصحة العضلات.
4. شوربة السبانخ والكالي
توفر الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكالي في الحساء خياراً منخفض السعرات الحرارية وعالي العناصر الغذائية، وهو مثالي للأفراد الذين يهتمون بالوزن.
5. حساء الكينوا
الكينوا عبارة عن بروتين كامل، وعند وضعه مع الحساء، يضيف قيمة غذائية وملمساً لذيذاً، مما يجعل فقدان الوزن أمراً ممتعاً.
6. حساء الطماطم الحار
تتميز الطماطم بأنها غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي. وقد يكون حساء الطماطم الحار بمثابة مساعد لذيذ لرحلة فقدان الوزن.

7. جوز الهند بالكاري
يضيف حليب جوز الهند باعتدال قواماً كريمياً إلى الحساء، بينما يمكن لتوابل الكاري أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يجعلها حليفاً شهياً لإنقاص الوزن.
8. شوربة الفطر
يعد الفطر منخفض السعرات مع ميزة نكهته الطيبة. وتعتبر شوربة الفطر وسيلة شهية تدعم أهداف إنقاص الوزن، دونما شعور بالذنب.-(وكالات)

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