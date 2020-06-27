هرمون الحب “الأوسكيتوسين”.. كيف يؤثر في حياتنا؟

إسراء الردايدة
عمان- الأوسكيتوسين؛ هرمون الحب والعناق، إذ تتيح جرعة صغيرة منه الشعور بالراحة والأمان، والاندماج الاجتماعي، وكذلك الوقوع في الحب والثقة في الآخرين.
الأوسكيتوسين له مسميات مختلفة أيضا يندرج تحتها، منها “هرمون الهضم”، “عقار الحب”، فهو عامل مؤثر ومرتبط بتلك المشاعر الدافئة الغامضة التي نشعر بها حين نعانق صديقا، ندلل شخصا نحبه أو نتقرب من أحبتنا ونشاركهم لحظات مميزة.
إنه عبارة عن مادة للبيبتيد العصبي، بمعنى أنه عبارة عن جزيء يشبه البروتين تستخدمه خلايا المخ للتواصل فيما بينها. كما أن الأوكسيتوكين هو أيضا هرمون، مما يعني أن الدماغ يطلق ذلك الهرمون في مجرى الدم للتواصل مع الجسم.
بالنسبة إلى بعض المواد الكيميائية في الدماغ، فإن الأوسكيتوسين لديه بعض الوظائف الكبيرة؛ حيث يلعب دوراً في الجنس والولادة والربط والتفاعل الاجتماعي والعواطف، والعديد من الوظائف الأخرى المهمة بالنسبة للثدييات، فإن أدمغتنا تنتج هذا بشكل طبيعي.
الأوسكيتوسين يبدو وكأنه لا يدفعنا نحو سلوك أكثر تأييداً للمجتمع فحسب، بل إنه قد يؤثر أيضاً على ذاكرتنا وتفكيرنا، ويساعد الناس على الارتباط من خلال الانفتاح والثقة والكرم.
بيد أن هنالك حقائق ممتعة أخرى عن الأوسكيتوسين، هذا الهرمون العجيب، والتي من أبرزها بحسب موقعي “سيكولوجي توداي”، ومجلة الصحة:
- الأوسكيتوسين “هرمون اجتماعي”؛ أي أنه يسهل التواصل مع الآخرين، ويكافئك على ذلك؛ حيث ترتفع نسبته عن أي تواصل اجتماعي، وتشمل اللمس البدني مثل السلام والمصافحة.
كما أنه يخلق شعورا بالثقة بين البشر، وهو ما يسهم في تطوير العلاقة بينهم لاحقا لمستويات مختلفة بين الحب والصداقة وغيرها. ويعزز بناء الروابط الاجتماعية والشعور بالارتباط والانتماء.
وربما يساعد الأوسكيتوسين الناس على الارتباط من خلال الانفتاح والثقة والكرم.
- يخفف من الألم، فالأوسكيتوسين قد يقلل من مستويات الألم ممن لديهم حساسية من الألم، خاصة من يعاني من الصداع النصفي، أو آلام الظهر المزمنة، وآلام مرض السرطان.
وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من اضطرابات الألم، فإن الأوسكيتوسين جعلهم أكثر قدرة على تحمل الألم الحاد.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الأوسكيتوسين قد لا يعمل بشكل مباشر على مناطق معالجة الألم في الدماغ فحسب، بل ويعمل أيضاً بشكل غير مباشر على خفض المعاناة من خلال تخفيف الاكتئاب والقلق المرتبط بالألم. وبما أن الأوسكيتوسين له تأثيرات مختلفة على الجهاز العصبي المركزي؛ حيث يعمل من خلال القنوات الفسيولوجية والنفسية على حد سواء، فقد يكون قادراً على تخفيف الحلقة المفرغة التي يسقط فيها الناس عندما يجعلهم الألم يشعرون بأنهم ميئوس منهم وقلقين، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم الألم وجعله أكثر سوءا.
- يساعد الأوسكيتوسين في عملية الولادة، مستويات الأوسكيتوسين في عملية الولادة، وتتسبب في بدء تقلص العضلات في الرحم التي تسبق الولادة وانقباضتها.
وفي الواقع، تستخدم الأشكال الاصطناعية من الأوسكيتوسين أحياناً كمحفز علاجي للمساعدة على الحث أو تسريع عملية الولادة وفقاً للكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد.
كما أن الأوسكيتوسين يعزز عملية الرضاعة الطبيعية، فحين يباشر الطفل بالرضاعة من ثدي الأم ترتفع مستويات هذا الهرمون، ما يؤدي إلى إطلاق قنوات الحليب لتفرزه الحليب. كما يُعتقد أن الأوسكيتوسين يساعد على تقوية رابطة الأم والطفل أثناء الرضاعة الطبيعية.
كيف يتم هذا؟
ويبدو أن الأوسكيتوسين يعمل على موازنة الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد الأساسي. إن الكورتيزول يخلف تأثيرات عديدة على الجسم، وهو في الواقع إيجابي بكميات صغيرة.
ويمكن أن يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات، على سبيل المثال.
ومع ذلك، عند إفرازه بكميات كبيرة ولفترات زمنية أطول، يمكن أن يأخذ الكورتيزول منعطفا، وأن يكون له آثار سلبية على الصحة، مثل إضعاف الجهاز المناعي.
الأوسكيتوسين في النساء
الأوسكيتوسين هرمون حيوي للنساء، فهو ينتج بالدماغ، ويتم التعرف عليه أولا في عملية الولادة، ومن ثم خلال رعاية الطفل والعناية به.
فهو يسبب تقلصات رحمية أثناء العمل، ويساعد تقلص الرحم بعد الولادة، وأيضا يفرزه الجسم عندما يرضع رضيع من صدر أمه، ويدفعه لإنتاج مزيد من الحليب في صدر الأم ليشبع الصغير.
كما يلعب الأوسكيتوسين عدة أدوار مهمة في الأمومة، ويعزز الروابط بين الأم والطفل، وكشفت دراسة نشرت في مجلة العلوم النفسية العام 2007 أن مستويات الأكسيتوسين لدى الأمهات تكون الأعلى في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وهي الأكثر ترجيحاً وراء الانخراط في سلوكيات الارتباط بالطفل للأوسكيتوسين، والغناء له وهدهدته، وحتى الحساسية والخوف والقلق في فترة “تحميمه”.