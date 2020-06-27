هرمون الحب “الأوسكيتوسين”.. كيف يؤثر في حياتنا؟

إسراء الردايدة

عمان- الأوسكيتوسين؛ هرمون الحب والعناق، إذ تتيح جرعة صغيرة منه الشعور بالراحة والأمان، والاندماج الاجتماعي، وكذلك الوقوع في الحب والثقة في الآخرين.

الأوسكيتوسين له مسميات مختلفة أيضا يندرج تحتها، منها “هرمون الهضم”، “عقار الحب”، فهو عامل مؤثر ومرتبط بتلك المشاعر الدافئة الغامضة التي نشعر بها حين نعانق صديقا، ندلل شخصا نحبه أو نتقرب من أحبتنا ونشاركهم لحظات مميزة.

إنه عبارة عن مادة للبيبتيد العصبي، بمعنى أنه عبارة عن جزيء يشبه البروتين تستخدمه خلايا المخ للتواصل فيما بينها. كما أن الأوكسيتوكين هو أيضا هرمون، مما يعني أن الدماغ يطلق ذلك الهرمون في مجرى الدم للتواصل مع الجسم.

بالنسبة إلى بعض المواد الكيميائية في الدماغ، فإن الأوسكيتوسين لديه بعض الوظائف الكبيرة؛ حيث يلعب دوراً في الجنس والولادة والربط والتفاعل الاجتماعي والعواطف، والعديد من الوظائف الأخرى المهمة بالنسبة للثدييات، فإن أدمغتنا تنتج هذا بشكل طبيعي.

الأوسكيتوسين يبدو وكأنه لا يدفعنا نحو سلوك أكثر تأييداً للمجتمع فحسب، بل إنه قد يؤثر أيضاً على ذاكرتنا وتفكيرنا، ويساعد الناس على الارتباط من خلال الانفتاح والثقة والكرم.

بيد أن هنالك حقائق ممتعة أخرى عن الأوسكيتوسين، هذا الهرمون العجيب، والتي من أبرزها بحسب موقعي “سيكولوجي توداي”، ومجلة الصحة: