 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد تدمير بنى تحتية ومتاجر.. جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها

thumbs_b_c_28cf673f4f77fabe4b65fdcb660a84c2
مدينة جنين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا، فجر الأحد، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، ودمر بنية تحتية ومتاجر، قبيل انسحابه منها في ساعات الصباح، بعد أيام من عملية عسكرية على المدينة ومخيمها أسفرت عن 12 قتيلا، وإصابة 12.

اضافة اعلان


وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فاندلعت اشتباكات مسلحة وسمعت أصوات انفجارات في عدة مناطق.


ونشر تلفزيون فلسطين الحكومي مقاطع فيديو تظهر تدمير الجرافة لشوارع مخيم جنين وممتلكات خاصة، بما في ذلك مخبز.


وكان الجيس الإسرائيلي انسحب فجر الخميس من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن 12 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وإصابة 12 وتدمير بنى تحتية.


وبالتزامن مع الحرب على غزة صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته ما أدى إجمالا إلى مقتل 518 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و855 وفق معطيات رسمية فلسطينية.


وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شاب يرفع علم فلسطين

مسيرات في الضفة احتفالا بإعلان أبو عبيدة أسر جنود إسرائيليين (فيديو)

منذ7 ساعة
من تواجد قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى جنين الحكومي

اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في جنين

منذ7 ساعة
الحرب على غزة

استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لمقدسات قطاع غزة.. حقائق وأرقام

منذ22 ساعة
thumbs_b_c_e38978a88534c6c92327fcdeb53516ef

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات فلسطينية وينسحب من جنين

23 أيار 2024
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت

أولمرت: لا يمكننا تحقيق النصر في غزة ولا تدمير حماس

منذ 7 دقيقة
395154

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تريد صفقة فورية والمستوى السياسي يفخخها بشروط تعجيزية

منذ 38 دقيقة
407233

إصابة قائد كتيبة في جيش الاحتلال برصاص قناص شمالي قطاع غزة-(صورة)

منذ 52 دقيقة
thumbs_b_c_ac85cc82638b610c479ef434b3b3e153

نيران الحرب الإسرائيلية تحرق أحلام طلبة الثانوية العامة بغزة

منذ 60 دقيقة
IMG_7962-730x438

واشنطن: الحوثي أطلقت صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر

منذ1 ساعة
جثامين شهداء في غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق واسعة في غزة

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف

د.خليف الخوالدة |اليوم

حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ12 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 