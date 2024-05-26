بعد تدمير بنى تحتية ومتاجر.. جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا، فجر الأحد، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، ودمر بنية تحتية ومتاجر، قبيل انسحابه منها في ساعات الصباح، بعد أيام من عملية عسكرية على المدينة ومخيمها أسفرت عن 12 قتيلا، وإصابة 12.

اضافة اعلان



وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فاندلعت اشتباكات مسلحة وسمعت أصوات انفجارات في عدة مناطق.



ونشر تلفزيون فلسطين الحكومي مقاطع فيديو تظهر تدمير الجرافة لشوارع مخيم جنين وممتلكات خاصة، بما في ذلك مخبز.



وكان الجيس الإسرائيلي انسحب فجر الخميس من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن 12 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وإصابة 12 وتدمير بنى تحتية.



وبالتزامن مع الحرب على غزة صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته ما أدى إجمالا إلى مقتل 518 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و855 وفق معطيات رسمية فلسطينية.



وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.-(الأناضول)