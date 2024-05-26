 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في جنين

من تواجد قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى جنين الحكومي
من تواجد قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى جنين الحكومي
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، فجر اليوم الأحد.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى" في بيان على "تيليغرام"، إن "كتائبنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها بكافة محاور انتشارها، بزخات الرصاص والعبوات الناسفة التي صنعتها أيدي مقاتلينا".اضافة اعلان

كما أعلنت "قوات العاصفة" (كتيبة جنين) أن مقاتليها "يخوضون الآن اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة في مدينة جنين".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت مصادر محلية، أن عددا من المركبات برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

ولفتت إلى أن جرافة عسكرية نفذت أعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية بشارع السكة في المدينة. (وكالات)
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