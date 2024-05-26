اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في جنين

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وقالت كتائب "شهداء الأقصى" في بيان على "تيليغرام"، إن "كتائبنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها بكافة محاور انتشارها، بزخات الرصاص والعبوات الناسفة التي صنعتها أيدي مقاتلينا".كما أعلنت "قوات العاصفة" (كتيبة جنين) أن مقاتليها "يخوضون الآن اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة في مدينة جنين".واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها.وأوضحت مصادر محلية، أن عددا من المركبات برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.ولفتت إلى أن جرافة عسكرية نفذت أعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية بشارع السكة في المدينة. (وكالات)