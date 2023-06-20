العثور على جثة عشريني في عمان

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عثر صباح اليوم الثلاثاء، على جثة شاب عشريني أسفل جسر عبدون، وفقا لمصدر أمني.وذكر المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.-- (بترا)