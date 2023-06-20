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الثلاثاء 20 حزيران 2023
9:51 ص
العثور على جثة عشريني في عمان
انتحار
عثر صباح اليوم الثلاثاء، على جثة شاب عشريني أسفل جسر عبدون، وفقا لمصدر أمني.
وذكر المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
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-- (بترا)
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