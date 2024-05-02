أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة حتى الأحد

يكون الطقس اليوم الخميس، مائلا للدفء في أغلب المناطق، بينما يكون حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن يشهد أقصى البادية الشمالية الشرقية هطول زخات من المطر ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحيانا وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الجمعة، مائلا للدفء في أغلب المناطق، و حارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويكون الطقس السبت، مائلا للدفء في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



أما الأحد، يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غائما جزئيا ومائلا للدفء قليلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 8، وفي مرتفعات الشراة 22 - 6، وفي مناطق البادية 29 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 32 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 20، وفي البحر الميت 34 - 18، وفي خليج العقبة 35 - 19 درجة مئوية.- (بترا)