الملك: سنبقى على العهد

نشر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، تغريدة عبر منصة إكس بمناسبة عيد الاستقلال 78.

وقال جلالته:



سنبقى على العهد في خدمة أردننا الحبيب بكل عزيمة وإصرار. في الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، نحيي كل نشمي ونشمية ممن ساهم في رفعة وطننا وازدهاره، ونتطلع إلى مزيد من العمل والبناء والإنجاز.

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