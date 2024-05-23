 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك وولي العهد يودعان سلطان عُمان لدى مغادرته

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ودّع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان

ودّع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لدى مغادرته المملكة، بعد اختتام زيارة الدولة.

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وكان في الوداع بمطار ماركا سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالة السلطان، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني لدى سلطنة عُمان، والعُماني لدى الأردن.

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