الثلاثاء 12 آذار 2024
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7 محاولات لإنعاش قلبه.. ماذا حدث للاعب المصري أحمد رفعت في المباراة

اللاعب المصري أحمد رفعت
اللاعب المصري أحمد رفعت
كشفت مصادر طبية بالإسكندرية تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم مودرن فيوتشر الذي سقط في أرض الملعب خلال مواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات دوري نايل.اضافة اعلان

وأوضح المصدر أن اللاعب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقل للمستشفى في حالة حرجة، لافتا إلى أنه جرى الاستعانة بطبيب استشاري في أمراض القلب من خارج المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.

وأضاف أن اللاعب خضع لجهاز صدمات القلب الكهربائية حيث جرت 7 محاولات لإنعاش قلبه بجهاز الصدمات حتى استجاب جسده في المحاولة السابعة.

وأشار إلى أنه جرى نقل اللاعب إلى غرفة العناية المركزة لتقديم الرعاية اللازمة ومتابعة حالته التي استقرت بصورة نسبية.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، مساء الإثنين؛ إصابة أحمد رفعت إذ سقط في منتصف الملعب وسط مطالبات من الحضور والجماهير لإنهاء المباراة.

وانتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب، وتجمع العشرات من جماهير نادي الاتحاد السكندري أمام المستشفى للاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل وصل الاتحاد إلى النقطة 24 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 17 نقطة في المركز الـ11. RT
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