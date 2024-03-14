الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبابي يقاضي مطعما بسبب "سندويتش كباب"

الفرنسي كيليان مبابي
الفرنسي كيليان مبابي

قرر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي مقاضاة أحد المؤثرين المشهورين بعد أن أطلق اسمه على "سندويتش كباب" يقدمه في مطعمه.

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ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" فإن محمد هني وهو "إنفلونسر" عبر الإنترنت ومالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب وأحد مشجعي مرسيليا قد تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء وتمنحه مهلة أسبوع واحد لتغيير اسم إحدى الوجبات التي اشتهر بها مطعمه وتحمل اسم النجم المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل دون الحصول على موافقة.


وشارك هني الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها: "السيد هني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة من طرفنا".-(روسيا اليوم) 

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