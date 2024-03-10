بيرمان يأمل بمقعد دائم بعد أداء مبهر في السعودية

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يأمل السائق البريطاني أوليفر بيرمان، الحصول على مقعد دائم في الموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد الأداء الذي قدمه في سباق السعودية.وتم استدعاء بيرمان من سلسلة فورمولا 2 إلى الفورمولا 1 ليحل بديلاً عن الإسباني كارلوس ساينز، الذي عانى من التهاب الزائدة الدودية وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية عاجلة.وطُلب من بيرمان قبل ساعة من حصة التجارب الثالثة الاستعداد لاستلام مهام القيادة، وتمكن البريطاني من تقديم وتيرة جيدة، وأنهى السباق في المركز السابع، بينما أنهى شارل لوكلير السباق ثالثاً.وقال بيرمان: "أولاً وقبل كل شيء أود تقديم الشكر إلى فيراري على هذه الفرصة، تركيزي الحالي منصب على الفورمولا 2، ما يزال لدي عمل هناك، لكن بالوقت نفسه المشاركة في الفورمولا 1 كان فرصة لاختبار مهاراتي، وسأعتبرها مقابلة عمل مع الفرق كافة هناك”.وأضاف: "الفورمولا 2 سلسلة تدريبية رائعة، تمهد الطريق للسائق قبل الوصول للفورمولا 1، وأعتقد أنكم رأيتم أنني تأقلمت بسرعة مع سيارة فيراري لأن هذه وظيفة الفئات المساندة".وأكمل: "استمتعت كثيراً بسباق السعودية، خاصة في اللفات الأخيرة عندما بدأ معظم السائقين باستخدام إطارات السوفت، كنت أضغط بأقصى ما يمكن لعدم التراجع".واختتم بيرمان حديثه بالقول: "قلت لنفسي أن علي القيام بلفات سريعة جداً، وبالوقت ذاته كان التركيز أكبر لضمان عدم الاحتكاك بالجدران، كان الأمر حماسياً وممتعاً جداً".هاميلتون: سباق السعودية كان كابوساصرح سائق مرسيدس لويس هاميلتون أن سباق جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 كان كابوساً بمعنى الكلمة.وعانى البريطاني طوال نهاية الأسبوع من مشاكل متعددة في السيارة، أهمها عدم التوازن بسبب الجناح الخلفي الجديد الذي جلبته مرسيدس لسباق جدة، وتعرض هاميلتون لمشكلة الارتدادات التي عادت إلى السيارة، وهي المشكلة ذاتها التي عانى منها ثنائي مرسيدس منذ عام 2022.وقال هاميلتون: "شعرت أنني أتسابق في بطولة أخرى، وليس فورمولا 1، إنهاء السباق في المركز التاسع ليس مقبولاً على الإطلاق، ولم أكن قادراً على إيجاد منفذ لتجاوز لاندو، رغم أنني واثق من قوة السيارة لكن هناك شيء ما لا يعمل".وأضاف: "على السرعات المتوسطة الأداء جيد، وتعامل السيارة مع إطارات الميديوم كان جيداً، لكن على السرعات العالية نحن بعيدين جداً ولا أعرف السبب لذلك".وأكمل: "ما حدث هو خيبة أمل أخرى بعد سباق البحرين، بل يمكنني القول خيبة أمل للسنة الثالثة على التوالي ما نزال بعيدين بدون سبب واضح".واختتم هاميلتون حديثه بالقول: “الفريق والعاملون والمهندسون يعملون على قدمٍ وساق لإيجاد حلول، لكن يبدو أننا بحاجة إلى خطة أخرى".من ناحية ثانية، أشاد هاميلتون، بمواطنه بيرمان، ووصفه بأنه نجم المستقبل.وقال هاميلتون عن مواطنه الذي يصغره بـ21 عاما: "حينما يتم استدعاؤك فورا إلى فيراري ثم تدخل إلى التجارب، يعني ذلك أنه قام بعمل كبير ويظهر أنه قد يكون نجما لامعا في المستقبل".من جانبه، قال البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، والذي ابتعد بفارق مركز واحد عن بيرمان: "أتوقع أن أراه في السباقات العام المقبل، أو العام الذي يليه".وأضاف: "لقد قام بعمل رائع، ودخل الحلبة وهذا أمر صعب للغاية، لقد حطم توقعات الجميع وجذب الكثير من الناس، لقد تحلى بالثقة منذ البداية ونجح في قيادة السيارة بشكل رائع".ماركو يشكر فيرشتابنأكد المستشار الرياضي في ريد بول هيلموت ماركو، أنه أجرى مباحثات إيجابية مع الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية النمساوية أوليفر مينتزلاف.وكانت عدة وسائل إعلامية قد نشرت أخباراً مفادها أن ماركو يواجه خطر العزل من منصبه، بعد اشتباه ارتباطه بالتحقيقات والانتقادات ضد مدير الفريق كريستيان هورنر.وقال ماركو: "أجريت اجتماعاً مع مينتزلاف وكانت الأجواء إيجابية، والاستقرار يجب أن يعود إلى صفوف الفريق لأن عملنا أهم من هذه الأمور جميعاً".وتابع: "اتفقنا على جميع النقاط التي تحدثنا حولها، وما أزال بوظيفتي وعقدي الممتد لثلاث سنوات ما يزال فعالاً، وعلينا الآن التركيز على موسمنا الجديد".وأكمل: "أشكر الجميع على مساندتهم لي، وأولهم ماكس، فقد دعمني كثيراً وأنا ممتن لذلك، أثبت لي ماكس وقلة أخرون وفاءهم وامتنانهم لي، وأنا سعيد لذلك، والآن علينا التركيز على التسابق ودعم إدارتنا في هذه العاصفة". -(وكالات)