الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التعمري في مواجهة مبابي وديمبيلي في الدوري الفرنسي الليلة

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التعمري

يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مستضيفه مونبلييه، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الفرنسي الموسم الحالي 2023-2024، على ملعب "ستاد دو لا موسون".

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ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ستاد بريست الوصيف، فيما يأتي فريق مونبلييه فى المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.


وسيكون في مباراة الليلة المحترف الأردني في صفوف مونبيليه النجم موسى التعمري، وذلك قبيل التحاقه بصفوف المنتخب الأردني لخوض مواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى مونديال 2026، وكأس آسيا 2027.
ويبحث باريس سان جيرمان عن العودة للانتصارات في بطولة الدوري الفرنسي، بعد الفشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 جولات من المسابقة المحلية.


وتعادل باريس سان جيرمان مع رين 1-1 بالجولة الـ23، ثم التعادل السلبي أمام موناكو وبعدها التعادل الإيجابي 2-2 أمام ستاد ريمس.


ويتسلح بي إس جي في مباراة اليوم أمام مونبلييه بالثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وجونزالو راموس والنجم الشاب زائير إيمري.


ويتطلع باريس سان جيرمان لزيادة الفارق في الصدارة مع ستاد بريست، من أجل الاقتراب أكثر من لقب الدوري الفرنسي للموسم الثالث على التوالي.


لكن يتحدى مونبلييه صاحب الأرض والجمهور فريق باريس سان جيرمان الليلة، من أجل زيادة معاناته على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي.

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