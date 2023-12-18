أطعمة تعكر صفو نومك... تجنبها

قد تمر عليك ليالٍ لا تستطيع فيها النوم أو البقاء نائماً حتى الصباح. السبب في ذلك لا يعود دائماً إلى تناول كمية كبيرة من الكافيين أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات الإلكترونية، إذ إنّ هناك أطعمة قد تؤثر سلباً على نومك أيضا.



ويعاني ما يعادل 20 بالمائة في ألمانيا من مشاكل في النوم. لا يمكن إيجاد شخص يستطيع النوم بسهولة كل ليلة، والبقاء نائماً، وبدء يومه بنشاط في الصباح.

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وهناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على النوم، مثل التعرض إلى شاشة التلفاز أو الهاتف قبل النوم والمشروبات التي تحتوي على الكافيين في المساء.

لكن يمكن أن يكون النظام الغذائي في المساء أيضاً سبباً لاضطرابات النوم.



مجلة "فوكوس" الألمانية تكشف عن أطعمة تبدو بريئة، صحية وخفيفة ولكنها قد تنغص عليك نومك.





سلطة طازجة على العشاء؟

من المؤكد أنك لا تضر جسمك ولا تعطل نومك من خلال تناول سلطة طازجة على العشاء؟ الطماطم والجزر والخيار وغيرها من أنواع الخضروات الأخرى صحية، ولكنها أيضاً أطعمة صعبة الهضم.

ويؤدي المحتوى العالي من الألياف إلى تكون الغازات في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى انتفاخ البطن والتشنجات ومن ثم قد يتسبب ذلك في حرمان المرء من النوم المريح.



البعض لايمكنهم الاستغناء عن الطعام الحار على مائدتهم، غير أن النوم المريح يتطلب تجنب البهارات قبل الذهاب إلى السرير.



ووجد باحثون من أستراليا أن الطعام الحار واضطرابات النوم مرتبطان مع بعضهما، كما توصلوا إلى نتيجة مفادها أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا "تاباسكو" الإسم الذي يطلق على صلصة الفلفل الأحمر الحار أو الخردل قبل الذهاب إلى السرير لم يتمكنوا من النوم أو كانوا ينامون بشكل سيء للغاية بسبب الكوابيس مقارنة بالمشاركين في مجموعة الاختبار الأخرى.



وتفسير ذلك يعود إلى مادة "الكابسيسين" الموجودة في الفلفل الحار مثلا. وهذا يمكن أن يغير درجة حرارة الجسم، مما يؤثر بدوره على جودة النوم. لذا، إذا كنت من محبي الأطباق الحارة، عليك تناولها في وقت الغداء وتجنبها في العشاء.

الشكولاتة تجعل النوم أسوأ!



الزنجبيل صحي ويولى أهمية خاصة في المطبخ الآسيوي. كما أن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن يفضلون استخدام درنة الزنجبيل لأن المواد النفاذة الموجودة فيه تحفز عملية التمثيل الغذائي. ولكن هذا بالضبط ما يمنعك من النوم في المساء.



الثوم يجعلك تنام بشكل أسوأ، لأن هذا النوع من النبات يتسبب في الانتفاخ قليلاً. ولهذا ليس من السهل للغاية النوم بمعدة منتفخة.

كما تسبب الثوم العطش الشديد. وإذا كنت تضطر إلى شرب كوب من الماء باستمرار، فيمكن توقع ليلة أقل راحة.



تعتبر الشوكولاتة وجبة خفيفة تشعرك بالسعادة، ولكنها ليست مثالية إذا كنت تريد ليلة مريحة بعد ذلك. وذلك لأن حبة الكاكاو تحتوي على مادة "الثيوبرومين" ذات التركيبة المشابهة للكافيين ولها تأثير محفز، نقلا عن dw.

فيما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى من "الثيوبرومين"، ولهذا يعد هذا النوع من الشكولاته أقل ملاءمة لإدراجه ضمن الوجبات الخفيفة في المساء.



تجنب تناول عرق السوس في المساء أيضاً. يمكن للجذور الحلوة أن تزيد من ضغط الدم، ما يؤثر سلباً على جودة النوم. إذ يحتوي عرق السوس على مادة "الجليسيرهيزين"، وهو مُحلى طبيعي يؤثر على توازن الماء المالح في الجسم وبالتالي يزيد من ضغط الدم. إستهلاك الكثير من عرق السوس في وقت واحد، يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب نتيجة لارتفاع ضغط الدم.