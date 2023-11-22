الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجنب تسخين هذه الأطعمة كي لا تصاب بالتسمم

How-to-Reheat-Chicken-on-the-Bone
لا ينصح بإعادة تسخين الدجاج بعد طبخه

تقوم معظم ربات البيوت بإعداد ما لذ وطاب من الأطعمة، بكميات كبيرة، للاحتفاظ بها وإعادة تسخينها حين يعود الأولاد من المدرسة، أو حين يعود رب الأسرة من عمله.

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إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها أبدا، وإلا تحولت إلى سموم وقد تعود بالضرر على أفراد الأسرة!

فبحسب خبراء التغذية، فإن تسخين بعض أنواع الأطعمة أمر خطير للغاية، فبخلاف التسمم الغذائي، فإنه قد يسبب السرطان. ومن هذه الأطعمة:

البيض


يعتبر البيض من الأطعمة الصحية المفيدة لأنه مصدر غني بالبروتين، ولكن البيض المطبوخ أو المسلوق يمكن أن يكون ضارا بالصحة إذا تعرض للحرارة بشكل متكرر، لأنه يحتوي على نسبة عالية من النيتروجين، ويمكن أن يتأكسد هذا النيتروجين بسبب إعادة تسخينه، مما يزيد خطر الإصابة بالسرطان.


ولذا ينصح خبراء التغذية بتناول البيض بعد طبخه مباشرة، وفي حالة حفظه لتناوله في وقت لاحق فلا يجب إعادة تسخينه، نقلا عن العربية.

السبانخ


يجب عدم تسخين الخضراوات الغنية بالنترات مثل السبانخ، أو الخضراوات الورقية بشكل عام مثل اللفت، أو الكرفس والجزر، لأن النترات يمكن أن تصبح سامة وتطلق خصائص مسببة للسرطان.


وتشتهر السبانخ باحتوائها على كمية كبيرة من الحديد، لذا فإن إعادة تسخينها مرة أخرى يؤكسد الحديد الموجود بها، وتتسبب أكسدة الحديد في تكوين الجذور الحرة الخطيرة، والتي تسبب الكثير من الأمراض بما في ذلك العقم والسرطان.

الأرز


يأتي الأرز ضمن قائمة الأطعمة التي لا ينبغي إعادة تسخينها لأنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، ويعود ذلك إلى وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمى "البكتيريا العضوية الشمعية"، والتي يمكن أن تنمو عند تخزين الأرز المطبوخ بشكل صحيح أو تخزينها لفترة طويلة جدا.

الدجاج


لا ينصح بإعادة تسخين الدجاج بعد طبخه وتخزينه في الفريزر، لأن التسخين يؤدي إلى تغير في التركيب البروتيني للدجاج، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

البطاطس


تعتبر البطاطس مصدرًا مهمًا للعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين B6، والبوتاسيوم، وفيتامين C، إلا أنها من الأطعمة التي لا ينبغي إعادة تسخينها أبدا، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تكاثر نوع من أنواع البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي وهي "البكتيريا المطثية الوشيقية".


ويمكن أن يتم إنتاج هذه البكتيريا إذا تركت البطاطس المطبوخة في درجة حرارة الغرفة، ولذلك يفضل تخزينها في الثلاجة أو التخلص منها إذا لم يتم تناولها خلال يوم أو يومين.

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