الصحة العالمية تُجيز لقاحا ضد الكوليرا

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وذكرت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، أن لقاح "يوفيكول اس" هو تركيبة مبسطة من لقاح "يوفيكول بلس" مع مكونات أقل، وهو ما سيتيح إنتاج كميات أعلى بسرعة أكبر، مشيرة إلى أن معدل فعالية "يوفيكول اس" مماثل لفاعلية التركيبات الأكثر تعقيدا.من جهته، قال رئيس قسم التنظيم والتأهيل المسبق في منظمة الصحة العالمية، روجيريو غاسبار، إن"اللقاح الجديد هو ثالث منتج من نفس عائلة لقاحات الكوليرا في قائمة التأهيل المسبق لدينا، ونأمل في زيادة سريعة بالإنتاج والإمدادات التي تحتاجها بشكل عاجل مجتمعات كثيرة، في ظل تفشي الكوليرا".وستساعد موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح الجديد، في زيادة المخزون العالمي من 38 مليون جرعة سنة 2023، إلى قرابة 50 مليونا خلال العام الحالي، وتبلغ مدة صلاحية اللقاح 24 شهرا.وخلال السنوات الأخيرة، تضاعفت الإصابات بالكوليرا في مختلف أنحاء العالم، حيث أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 473 ‏ألف إصابة سنة 2022، أي ضعف العدد المسجل عام 2021.‏وتشير بيانات أولية إلى تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة ‏العام الماضي.‏-- (بترا)