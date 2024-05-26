 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف يؤثر تلوث الهواء على الجهاز الهضمي؟

كيف يؤثر تلوث الهواء على الجهاز الهضمي؟
كيف يؤثر تلوث الهواء على الجهاز الهضمي؟
تعد جزيئات الهواء الدقيقة PM2.5، التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، من ملوثات الهواء الرئيسية المرتبطة بمشاكل صحية مختلفة.

ويمكن لهذه الجسيمات أن تنتقل إلى عمق الرئتين، بل وتدخل مجرى الدم عند استنشاقها. وتشير دراسة حديثة إلى وجود مشكلة صحية كبيرة أخرى، تتمثل في أن التعرض لجسيمات PM2.5 يمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف الجهاز الهضمي، بما في ذلك الكبد والبنكرياس والأمعاء.اضافة اعلان

وركزت الدراسة على كيفية تحفيز التعرض لجسيمات PM2.5 لاستجابات التوتر داخل خلايا الجهاز الهضمي.

وتتضمن استجابات الإجهاد هذه هياكل تحت خلوية متخصصة داخل الخلايا تسمى العضيات، مثل الشبكة الإندوبلازمية (ER)، والميتوكوندريا (المتقدرة)، والجسيمات الحالة.

وعندما تعطل جسيمات PM2.5 هذه العضيات، فإنها تخلق تفاعلا متسلسلا داخل الخلايا يمكن أن يؤدي إلى التهابات وتأثيرات ضارة أخرى.

ويعرف الكبد بأنه عضو رئيسي لإزالة السموم والتمثيل الغذائي، وهو معرض بشكل خاص لأضرار PM2.5.

وأظهرت الدراسات أن التعرض لجسيمات PM2.5 يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من المشاكل داخل الكبد، بما في ذلك الالتهابات واستجابات التوتر وتلف العضيات واختلال استقلاب الطاقة. ويمكن أن تساهم هذه التأثيرات في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) ومرض السكري من النوع الثاني.

ولا يتوقف ضرر التعرض لجسيمات PM2.5 عند الكبد، حيث يمكن أيضا أن تضر البنكرياس والأمعاء.

وقد ربطت الدراسات بين PM2.5 وزيادة خطر الإصابة بضعف البنكرياس لدى مرضى السكري، فضلا عن تلف الخلايا المعوية وزيادة نفاذيتها (سماح الجسم المنفذ بمرور مواد أخرى خلاله). وهذه النفاذية المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي.

وفي حين أن الجهود البحثية الأخيرة توفر رؤى قيمة، إلا أن العلماء ما زالوا لا فهمون كيفية استشعار الخلايا لجسيمات PM2.5 وكيف تختلف استجابة الإجهاد في مختلف أعضاء الجهاز الهضمي.

ويعمل الفريق الآن على التحقيق في كيفية تأثير التعرض لجسيمات PM2.5 على التواصل بين أعضاء الجهاز الهضمي المختلفة، ما قد يؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ويستكشف الفريق ما إذا كانت التدخلات الغذائية أو الصيدلانية يمكن أن تخفف من ضرر ملوثات PM2.5.

ومن المثير للاهتمام أن بعض الدراسات تشير إلى أن بعض العناصر الغذائية، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والفيتامينات، قد توفر بعض الحماية ضد الآثار الضارة للجسيمات PM2.5.

ويعد تلوث الهواء مشكلة معقدة وليس لها حلول سهلة. وبينما تستمر الأبحاث في التخفيف من التعرض لجسيمات PM2.5، فإن الفهم الحالي لتأثيرها على الجهاز الهضمي يسلط الضوء على العواقب البعيدة المدى لتلوث الهواء على صحة الإنسان. RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الأكل

"القاعدة 20".. وصفة فعالة لعدم الإفراط في الطعام

22 أيار 2024
كيف يؤثر وجود صوت داخلي على ذاكرتك؟

كيف يؤثر وجود صوت داخلي على ذاكرتك؟

20 أيار 2024
قدم مسطحة

طبيب يشرح أسباب الأقدام المسطحة

18 أيار 2024
فواكه تسبب "تآكل" الأسنان!

فواكه تسبب "تآكل" الأسنان!

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
علماء يطورون تقنيات ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان العظام

علماء يطورون تقنيات ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان العظام

منذ1 ساعة
حساسية الجيوب الأنفية

طرق علاج حساسية الجيوب الأنفية.. 4 أدوية لتخفيف الأعراض

24 أيار 2024
ارتجاع المريء- تعبيرية

ارتجاع المريء.. هل يمكن علاجه في المنزل؟

23 أيار 2024
صوةر تعبيرية

تحذير من استخدام عبوات الآيس كريم في تجميد أطعمة أخرى!

23 أيار 2024
مكياج

نصائح ذهبية لصمود المكياج طويلاً في الصيف

23 أيار 2024
صورة تعبيرية

تطبيقات الصحة النسائية قد تعرض خصوصية المستعملات للخطر

23 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف

د.خليف الخوالدة |اليوم

حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ12 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 