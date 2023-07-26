لماذا يجب تناول الفطور قبل 8 صباحاً؟

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تناول آخر وجبة عند الساعة السابعة





يُصيب السكري من النوع الثاني حوالى 3.7 ملايين في فرنسا. ويمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة، من هنا تأتي أهمية اكتشافه مبكراً. يظهر هذا المرض المزمن بعد مقاومة الأنسولين الذي تمنع الجسم من استخدام الغلوكوز كمصدر للطاقة. يتراكم هذا الأخير في الدم ويؤدي إلى ارتفاع في نسبة السكر، وفق ما نشر موقع Topsante.غالباً ما يرتبط مرض السكري بالنظام الغذائي من خلال تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات المكررة مثل السكر الموجود في الطحين والخبز الأبيض والمعكرونة والمشروبات السكرية مثل عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالنشويات مثل البطاطا، الرز، الذرة.توازي مراقبة الغذاء بأهميتها توقيت تناول الوجبات الذي من شأنه أن يقلل المخاطر حسب ما أظهرته الدراسة الحديثة. وبعد متابعة 100 ألف شخص من سكان فرنسا، وجد الباحثون أن تناول الفطور قبل الساعة الثامنة صباحاً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.ورأت الباحثة ورئيسة الدراسة آنّا بالومار كروس أننا "نعرف أن توقيت الوجبة يلعب دوراً مهماً في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية والسيطرة على الغلوكوز والدهون. إلا أن دراسات قليلة تناولت العلاقة بين #توقيت الوجبات أو الصيام ومرض السكري".وفي تفاصيل الدراسة، طُلب من المشاركين تعبئة سجلات الطعام عبر الإنترنت التي توضّح ما تناولوه وشربوه على خلال الـ24 ساعة على مدار 3 أيام غير متتالية، بالإضافة إلى تسجيل توقيت تناول الوجبات.وقد راقب فريق الباحثين صحة المشاركين خلال 7 سنوات.سجلت الدراسة 963 حالة سكري جديدة خلال المتابعة، وتبين أن خطر الإصابة بالمرض (بنسبة 56 في المئة) أعلى عند الأشخاص الذين يتناولون وجباتهم الصباحية بعد الساعة التاسعة صباحاً مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون فطورهم قبل الثامنة صباحاً.من الناحية البيولوجية، إن تخطي وجبة الفطور يؤثر على التحكم بالغلوكوز والدهون، بالإضافة إلى مستويات الأنسولين، بحسب صحيفة النهار.وعليه، وجد الباحثون أن تأخير وجبة العشاء إلى ما بعد العاشرة يزيد من المخاطر، في حين أن تناول الطعام بشكل متكرر (5 مرات نهارا) مرتبط بانخفاض مؤشر الإصابة بالمرض. كذلك لا يمكن للصوم أن يكون مفيداً إلا إذا تم تناول الفطور في ساعة مبكرة قبل الساعة الثامنة صباحاً والعشاء في وقت مبكر.وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول الوجبة الأولى عند الساعة الثامنة صباحاً والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساءً يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.