الثلاثاء 25 تموز 2023
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هل يمنع زيت السمسم تساقط الشعر؟

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زيت السمسم
تعود أصول زيت السمسم إلى الهند، ويُوجد أيضًا في مصر، والشرق الأوسط، والصين. ويتم عصر بذور السمسم للحصول على الزيت، والذي يُعتبر غنيًا بالعديد من الأحماض التي تدخل في صناعة المنتجات الطبية والتجميلية ومنها حمض البالمتيك، وحمض الأوليك، وحمض اللينوليك، وحمض اللينولينيك، وغيرها.اضافة اعلان

ويمكن لزيت السمسم أن يتضمن فوائد عديدة لصحة الشعر، وذلك بحسب ما أفاد به المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بأمريكا، ومنها:

قد يمنع تساقط الشعر


زيت السمسم غني بالأحماض الدهنية أوميغا-3 وأوميغا-6، وهي دهون أساسية ضرورية للجسم، وفقا لموقع سي ان ان.

وبينت الدراسة التي أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في عام 2017 بأن النقص في هذه الأحماض الدهنية قد يسبب تساقط الشعر.

وقد يحدث نقص الأحماض الدهنية غير المشبعة الأساسية، مثل أحماض أوميغا-6 وأحماض أوميغا-3 نتيجة للتغذية غير المناسبة واضطرابات الامتصاص في الجسم.

وتتضمن تغيرات الشعر بسبب نقص هذه الأحماض فقدان شعر فروة الرأس والحواجب، وتغير لون الشعر إلى الفاتح.

مضاد للالتهابات والبكتيريا



يحتوي زيت السمسم على مادة السيسامين، والتي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.

ترطيب الشعر وتحفيز نموه

يرطب زيت السمسم بصيلات الشعر ويمنع الجفاف. ويعزز نمو الشعر، ويقلل من الشيب بسبب قدرته على التغلغل بعمق إلى بصيلات الشعر.

تعزيز صحة فروة الرأس

يحتوي زيت السمسم على كمية كبيرة من مجموعات الأسيتيل الأحادية غير المشبعة، وكذلك مضادات الأكسدة الطبيعية مما يمنحه خصائص تساعد في تهدئة وشفاء فروة الرأس وجذور الشعور.
 

محاذير استخدام زيت السمسم للشعر



وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، من أضرار زيت السمسم على الشعر للأشخاص الذين يعانون من حساسية السمسم. كما ينبغي إجراء اختبار الحساسية قبل استخدامه على فروة الرأس والشعر.

ومثل أي زيت آخر، قد يؤدي زيت السمسم إلى انسداد المسامات وتهيج فروة الرأس، لذلك يجب عدم تركه على الشعر وفروة الرأس لفترات طويلة تجنبًا لأي مخاطر محتملة.
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