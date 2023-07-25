هل يمنع زيت السمسم تساقط الشعر؟

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قد يمنع تساقط الشعر





مضاد للالتهابات والبكتيريا



ترطيب الشعر وتحفيز نموه



تعزيز صحة فروة الرأس



محاذير استخدام زيت السمسم للشعر



ويمكن لزيت السمسم أن يتضمن فوائد عديدة لصحة الشعر، وذلك بحسب ما أفاد به المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بأمريكا، ومنها:زيت السمسم غني بالأحماض الدهنية أوميغا-3 وأوميغا-6، وهي دهون أساسية ضرورية للجسم، وفقا لموقع سي ان ان.وبينت الدراسة التي أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في عام 2017 بأن النقص في هذه الأحماض الدهنية قد يسبب تساقط الشعر.وقد يحدث نقص الأحماض الدهنية غير المشبعة الأساسية، مثل أحماض أوميغا-6 وأحماض أوميغا-3 نتيجة للتغذية غير المناسبة واضطرابات الامتصاص في الجسم.وتتضمن تغيرات الشعر بسبب نقص هذه الأحماض فقدان شعر فروة الرأس والحواجب، وتغير لون الشعر إلى الفاتح.يحتوي زيت السمسم على مادة السيسامين، والتي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.يرطب زيت السمسم بصيلات الشعر ويمنع الجفاف. ويعزز نمو الشعر، ويقلل من الشيب بسبب قدرته على التغلغل بعمق إلى بصيلات الشعر.يحتوي زيت السمسم على كمية كبيرة من مجموعات الأسيتيل الأحادية غير المشبعة، وكذلك مضادات الأكسدة الطبيعية مما يمنحه خصائص تساعد في تهدئة وشفاء فروة الرأس وجذور الشعور.وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، من أضرار زيت السمسم على الشعر للأشخاص الذين يعانون من حساسية السمسم. كما ينبغي إجراء اختبار الحساسية قبل استخدامه على فروة الرأس والشعر.ومثل أي زيت آخر، قد يؤدي زيت السمسم إلى انسداد المسامات وتهيج فروة الرأس، لذلك يجب عدم تركه على الشعر وفروة الرأس لفترات طويلة تجنبًا لأي مخاطر محتملة.