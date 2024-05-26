منها المرتديلا والنقانق.. 6 أطعمة تضعف جهازك المناعي

يدافع جهاز المناعة عن الجسم ويحميه من البكتيريا والفيروسات، كما يحارب تطور الخلايا السرطانية، ولذلك فإن إضعافه عمل سيئ للغاية.



فهذا الجهاز قد يصبح أضعف عند تناول بعض الأطعمة، نتعرف عليها هنا:





1- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر



2- الأطعمة المصنعة



3- المشروبات السكرية



4- اللحوم المصنعة



5- الأطعمة المقلية



6- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح



الحفاظ على مناعة جيدة



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يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى إضعاف جهاز مناعتنا عن طريق تقليل فعالية خلايا الدم البيضاء. فهذه الخلايا مسؤولة عن الدفاع عن جسمنا ضد الالتهابات.أظهرت الدراسات أن استهلاك السكر يمكن أن يثبط وظيفة خلايا الدم البيضاء، ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى. لذلك من المهم الحد من استهلاكنا للسكر المضاف وتفضيل المصادر الطبيعية للسكر مثل الفواكه.غالبا ما تحتوي الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس والكعك والأطعمة الجاهزة المجمدة، على نسبة عالية من الدهون المتحولة والسكريات المضافة والمواد المضافة الكيميائية. هذه المكونات يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدينا عن طريق التسبب في التهاب مزمن. ومن الأفضل اختيار الأطعمة الطازجة وغير المصنعة لتغذية الجسم وتقوية مناعتنا.تعدّ المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المصنعة، مصدرا مهما آخر للسكر المضاف. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات إلى زيادة الالتهاب وزيادة الوزن وانخفاض وظائف المناعة. من الأفضل ترطيب الجسم بالماء أو منقوع الفاكهة الطازجة للحفاظ على نظام مناعة قوي.تحتوي اللحوم المصنعة -مثل المرتديلا والنقانق واللحم المقدد- على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمواد المضافة الكيميائية مثل النترات والنتريت. الاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة يمكن أن يسبب التهابات مزمنة في الجسم، وبالتالي إضعاف جهاز المناعة لدينا. ومن الأفضل تفضيل مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والبقوليات، للحفاظ على المناعة المثلى.غالبا ما تحتوي الأطعمة المقلية على أحماض دهنية متحولة، والتي يمكن أن تسبب الالتهابات وتضعف جهاز المناعة لدينا. من الأفضل اختيار طرق طهي صحية، مثل الطهي بالبخار أو الخبز أو القلي مع القليل من زيت الزيتون.الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يكون له تأثير سلبي على جهاز المناعة لدينا. أظهرت الدراسات أن الملح يمكن أن يقلل من وظيفة الخلايا المناعية ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى. من المهم الحد من استهلاك الملح لدينا، وتفضيل الأطعمة الطازجة غير المصنعة.ينصح بالتركيز على المنتجات الطازجة وغير المعالجة للأطعمة الغنية بالمغذيات للحفاظ على الصحة المثلى.أيضا ينصح بممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين. الجزيرة

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