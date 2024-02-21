الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من دون تأنيب ضمير.. 10 أطعمة ومشروبات يمكن تناولها ليلا

اللوز
اللوز
دبي- لطالما كان الجدل حول تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً موضوعًا للنقاش، مع وجود آراء متضاربة حول تأثيره على الصحة، خلافًا للاعتقاد السائد، فإن تناول الأطعمة المناسبة في المساء يمكن أن يكون خيارًا معقولًا ومغذيًا، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.اضافة اعلان
وفيما يأتي قائمة منسقة تضم 10 أطعمة ليست لذيذة فحسب، بل تقدم أيضًا فوائد صحية متنوعة عند تناولها بعد الساعة 8 مساءً وهي كالآتي:
- الزبادي اليوناني: إن الزبادي اليوناني غني بالبروتين والبروبيوتيك، وهو خيار ذكي لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل. وهو يدعم عملية الهضم، ويساعد في الحفاظ على الشبع، ويوفر جرعة من الكالسيوم.
- الكرز: يعد الكرز مصدرًا طبيعيًا للميلاتونين، وهو الهرمون الذي يحفز النوم. إن الاستمتاع بوعاء صغير من الكرز يمكن أن يساهم في تحسين نوعية النوم.
- اللوز: إن اللوز غني بالماغنيسيوم والبروتين، مما يجعله وجبة خفيفة مغذية في المساء. إنه يعزز استرخاء العضلات ويمكن أن يكون خيارًا مرضيًا باعتدال.
- الكيوي: يشتهر الكيوي بأنه مصدر جيد لفيتامين C ولكنه يحتوي أيضًا على السيروتونين، مما يساعد على الاسترخاء. يدعم محتواه من الألياف صحة الجهاز الهضمي من دون أن يكون ثقيلًا على المعدة.
- الجبن القريش: يعتبر الجبن القريش خيارًا مناسبًا لأنه غني بالبروتين ويساعد على الشعور بالامتلاء والشبع. يضمن محتواه من الكازين إطلاقًا بطيئًا للأحماض الأمينية، مما يجعله خيارًا ممتازًا قبل النوم.
- الحبوب الكاملة: إن تناول الحبوب الكاملة مع الحليب يوفر خيارا متوازنا في وقت متأخر من الليل. يمكن للكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة أن توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة.
- الديك الرومى: يعتبر الديك الرومي مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون، ويحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مرتبط بتعزيز النوم. يمكن أن يكون الاستمتاع بالديك الرومي باعتدال خيارًا شهيًا ومشبعًا.
- الشوكولاته الداكنة: يمكن لتناول الشوكولاتة الداكنة، باعتدال، أن يرضي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وتوفر مضادات الأكسدة. ينصح الخبراء بتناول الأصناف ذات المحتوى العالي من الكاكاو للحصول على فوائد إضافية.
- الموز: إن الموز غني بالبوتاسيوم ويحتوي على المغنيسيوم، مما يساهم في استرخاء العضلات. ويمكن أن تحد الحلاوة الطبيعية للموز من الرغبة الشديدة في الحلوى.
- شاي البابونج: على الرغم من أنه ليس طعامًا، إلا أن شاي البابونج هو مشروب مهدئ يمكن أن يساعد في الاسترخاء، لأنه خال من الكافيين ويمكن أن يكون وسيلة لطيفة للاسترخاء قبل النوم. -(العربية نت)
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