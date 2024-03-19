الثلاثاء 19 آذار 2024
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توجه لإنشاء مسارات سياحية ودينية في البلقاء

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البلقاء

أكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أن هناك توجها لإنشاء مسارات سياحية ودينية في المحافظة .


جاء ذلك خلال لقاء المجلس اليوم الثلاثاء، مع مواطنين للاستماع لمطالبهم، واستعراض المشاريع المنجزة ونسبة تنفيذ المشاريع المقررة بألوية ومناطق المحافظة، وأسباب تعثر وتأخر المشاريع المدرجة على جدول المجلس لعام 2023.

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وعرض العواملة لأسباب تعثر تنفيذ المشاريع، وقال: "إن المشاريع المتعثرة على مستوى المحافظة شملت إضافة غرف صفية لمدرسة ظهرة الرمل، حيث تم تحويل المشروع إلى كرفانات ولم يتم إحالة العطاء.

وفيما يتعلق بمشروع مدرسة الصوانية، قال" إنه تم إحالة العطاء لمتعهد جديد، كما لم يتم إحالة عطاء بناء مدارس ماحص بمبلغ 30 ألف دينار، وهناك مشاريع في لواء عين الباشا وتم إصدار مستند مالي بقيمة 86 ألف دينار والمشروع قيد الطرح".

وبين العواملة أن هناك "عطاء لشراء مكيفات لمدرسة الكفرين بلواء الشونة الجنوبية بقيمة 60 ألف دينار ولم تتم الإحالة لغاية الآن، وتم الاعتذار من المقاول بتجهيز فرع الاقتصاد المنزلي بمدرسة حمدي الأنيس بقيمة 30 ألف دينار وعدم مباشرة المقاول بالعمل بمدرسة ام كلثوم بمنطقة الكرامة بقيمة 10 الآف دينار" .

وأضاف أن مشاريع قطاع الشباب تمثلت في إنشاء مدرج لنادي الروضة وتم حجز المخصصات كاملة والبالغة 20 ألف دينار في وزارة الأشغال للعام الحالي، وإنشاء مبنى نادي الكرامة بقيمة 85 ألف دينار وتم حجز المبلغ في وزارة الأشغال، وإنشاء ملعب لنادي علان بقيمة 50 ألف دينار وتم حجز المبلغ في وزارة الأشغال، وتأهيل ملعب الزعتري بقيمة 25 ألف دينار.

 

وبين العواملة أنه تمت الموافقة على إجراء مناقلة بقيمة 13 ألفا و340 دينارا لإنشاء منتدى البقعة الثقافي إلى بند دراسة إنشاء مركز ثقافي ليصبح المبلغ 63 ألف دينار .

 

وأكد العواملة أنه بما يخص مشاريع قطاعات الصحة والمياه والزراعة ومركز البحوث الزراعية لا توجد أي تعثرات فيها.

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