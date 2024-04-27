السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استئناف المساعدات من قبرص إلى غزة

سفينة الشحن جنيفر المحملة بالمساعدات الإنسانية
سفينة الشحن جنيفر المحملة بالمساعدات الإنسانية

قال مصدر قبرصي إنّ شحنات المساعدات استؤنفت من قبرص إلى غزة في ساعة متأخرة من الجمعة، بإبحار سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بعد توقف المساعدات عقب مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غارة إسرائيلية.

اضافة اعلان

 

 وأوقفت منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية المساعدات لمراجعة نشاطها في القطاع القصف الذي وقع في أبريل/نيسان، في قرار أدى إلى تعليق الشحنات المباشرة من قبرص إلى غزة.


وقال المصدر القبرصي إن سفينة شحن صغيرة غادرت ميناء لارنكا الجمعة محملة بمساعدات تبرعت بها الإمارات.


وبدأت الولايات المتحدة في بناء رصيف عائم على ساحل البحر المتوسط في قطاع غزة، والذي سيتيح فحص شحنات المساعدات في قبرص تحت إشراف إسرائيلي. ولكن عندما تصل تلك المساعدات إلى غزة، سيتعين أيضا أن تمر عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية على الأرض.-(رويترز)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أشخاص يتظاهرون في جامعة إيموري الأميركية لدعم الفلسطينيين

احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة

منذ 55 دقيقة
بايدن أعلن عن الميناء العائم لإيصال المساعدات لغزة

برعاية إسرائيلية.. واشنطن تبني ميناء عائما بغزة "قريبا جدا"

24 نيسان 2024
اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

18 نيسان 2024
منازل مدمرة في غزة

شهداء وجرحى اثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

06 نيسان 2024
اقرأ أيضا
طلاب جامعة ساينس بو ينضمون للحراك المندد بالعدوان على غزة (الأناضول)

حِراك طلبة الجامعات يصل إلى جامعة عريقة في باريس

منذ 12 دقيقة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي-(وكالات)

القناة 12: توقعات باستقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي

منذ 19 دقيقة
أشخاص يتظاهرون في جامعة إيموري الأميركية لدعم الفلسطينيين

احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة

منذ1 ساعة
409479

محادثات أميركية صينية حول العديد من القضايا الثنائية

منذ23 ساعة
لواء ناحال

سحب لواء ناحال من غزة وخسائر جديدة يكشف عنها الاحتلال

25 نيسان 2024
سموتريتش

سموتريتش يدعو لاسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال قطاع غزة

25 نيسان 2024
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ13 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 