استئناف المساعدات من قبرص إلى غزة

قال مصدر قبرصي إنّ شحنات المساعدات استؤنفت من قبرص إلى غزة في ساعة متأخرة من الجمعة، بإبحار سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بعد توقف المساعدات عقب مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غارة إسرائيلية.

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وأوقفت منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية المساعدات لمراجعة نشاطها في القطاع القصف الذي وقع في أبريل/نيسان، في قرار أدى إلى تعليق الشحنات المباشرة من قبرص إلى غزة.



وقال المصدر القبرصي إن سفينة شحن صغيرة غادرت ميناء لارنكا الجمعة محملة بمساعدات تبرعت بها الإمارات.



وبدأت الولايات المتحدة في بناء رصيف عائم على ساحل البحر المتوسط في قطاع غزة، والذي سيتيح فحص شحنات المساعدات في قبرص تحت إشراف إسرائيلي. ولكن عندما تصل تلك المساعدات إلى غزة، سيتعين أيضا أن تمر عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية على الأرض.-(رويترز)