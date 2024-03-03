حفر 16 بئرا في البلقاء لمواجهة زيادة الطلب على المياه

اضافة اعلان

جاء توقيع الاتفاقية بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه المهندس مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات المهندسة أسماء وهادنة والمساعد للإعلام عمر سلامة وعدد من المعنيين.وبين أبو السعود أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية موضحا أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة، خزما، ضرار، دير علا، معدي، رويحة، دباب، أبو الزيغان، الطوال الشمالي، الطوال الجنوبي، مثلث العارضة، مثلث المصري، ميسرة فنوش، ظهرة الرمل، داميا، غور كبد، الكرامة.وأكد أبو السعود وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع إنجاز المشاريع من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة، وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة، مبينا أن الأعمال تتضمن حفر 16 بئر في أبو الزيغان بقيمة 13,550 مليون دولار أميركي؛ منهم بئر استكشافي لتعزيز التزويد المائي في مناطق دير علا والكرامة وتنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والمدنية لتجهيز الآبار وربطها على خطوط التجميع.وثمن الوزير دعم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الأميركية للتنمية USAID على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي وممثلو مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر والمستمر ما بين البنك وقطاع المياه.من ناحيته، أوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري أن هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق أعلى المواصفات وفي الوقت المحدد لزيادة كميات المياه للمناطق المشار إليها والحد من فاقد المياه ووصول المياه إلى المواطنين بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن 4 حزم تحت التنفيذ حاليا ويجري حاليا استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة القريبة.