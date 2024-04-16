الثلاثاء 16 نيسان 2024
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أبو السمن: فتح طريق العارضة أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل

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أبو السمن: فتح طريق العارضة أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل


تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم مشروع إعادة تأهيل طريق السلط- العارضة.

 
 ولفت ابو السمن خلال جوله ميدانيه على الطريقين الى اهميه طريق العارضه للقطاعين الزراعي والسياحي، مؤكدا أن الطريق سيسهم  في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والزراعية بمنطقة الأغوار الوسطى كما يعزز الفرص الاستثمارية في المنطقة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية.  وشدد على ضرورة العمل لاحقا على استدامة الطريق الرابط بين العاصمة عمان ومنطقة البلقاء بمنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الاردن الزراعية. واطلع ابو السمن خلال الجولة على واقع الاعمال المنفذة في المشروع بدءً من تقاطع الصبيحي (السلط) الى تقاطع العارضة (الاغوار)، مشددا على ضرورة مواصلة وتيرة الانجاز الحالية والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال. وأعلن أبو السمن أنه سيتم انهاء كافة الأعمال وفتح الطريق أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل، حيث بلغت نسبة الانجاز في المشروع 93٪؜ .

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ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين. كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا. وبلغت كلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان.

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