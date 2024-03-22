الأمطار الأخيرة تنعش آمال المزارعين في الكرك

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وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأمطار الغزيرة التي رافقت المنخفض الجوي الأخير ستسهم في دعم الموسم الزراعي وتحسينه من خلال زيادة مخزون الرطوبة بالتربة، والذي ينعكس إيجاباً على المحاصيل الصيفية، ومنها البقوليات والمحاصيل الحقلية التي زرعت متأخرة بالمناطق الغربية من المحافظة.وأشار المهندس الطراونة إلى أن نسبة الهطولات بلغت 30 ملم بالمتوسط وستساهم في زيادة مخزون المياه الجوفية وزيادة مستوى السدود، مثل سد الموجب وسد اللجون، وزيادة حصة المخزون المائي الآتي من الحصاد المائي في الآبار المنزلية، وإطالة أعمار نباتات المراعي الطبيعية التي ستساهم في خفض فاتورة الأعلاف بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية، كذلك بتحسين جودة ثمار الأشجار.