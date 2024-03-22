الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمطار الأخيرة تنعش آمال المزارعين في الكرك

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مزارعون في الكرك
أنعشت الهطولات المطرية الكثيفة المصاحبة للمنخفض الجوي الأخير، آمال مزارعي الكرك بتحسن الموسم الزراعي بعد انحباس الأمطار لفترة زمنية.
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وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأمطار الغزيرة التي رافقت المنخفض الجوي الأخير ستسهم في دعم الموسم الزراعي وتحسينه من خلال زيادة مخزون الرطوبة بالتربة، والذي ينعكس إيجاباً على المحاصيل الصيفية، ومنها البقوليات والمحاصيل الحقلية التي زرعت متأخرة بالمناطق الغربية من المحافظة.

وأشار المهندس الطراونة إلى أن نسبة الهطولات بلغت 30 ملم بالمتوسط وستساهم في زيادة مخزون المياه الجوفية وزيادة مستوى السدود، مثل سد الموجب وسد اللجون، وزيادة حصة المخزون المائي الآتي من الحصاد المائي في الآبار المنزلية، وإطالة أعمار نباتات المراعي الطبيعية التي ستساهم في خفض فاتورة الأعلاف بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية، كذلك بتحسين جودة ثمار الأشجار.
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