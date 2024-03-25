الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%99 تحصيلات قروض مشاريع الإقراض الزراعي بإربد

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أرشيفية
 قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي/ فرع اربد عمر بني حمد، إن المؤسسة تعتبر إحدى أهم مؤسسات الدولة والتي تعنى بالتنمية المجتمعية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية.اضافة اعلان
وأضاف خلال حديثه لـ(بترا)، أن محافظة اربد وما حولها تتميز بالطابع الزراعي، حيث ساهمت المؤسسة في تطوير هذا القطاع الهام ودعم المزارعين من خلال القروض، لتنمية زراعتهم وتطويرها وتحسين دخل الأسر المتوسطة التي تعتمد في حياتها المعيشية على الزراعة.
وأشار الى أن المؤسسة العام الماضي، منحت إجمالي قروض بقيمة 3111243 دينارا، استفاد منها 629 مزارعا، من ضمنها قروض مشاريع وقروض موجهة لمشاريع الفقر والبطالة ومشاريع التمويل الريفي ومشروع المرأة، بالتعاون مع مركز زها ومشروع الأعمال الريفية (المجترات).
وبالنسبة للعام الحالي أوضح بني حمد، أنه تم منح قروض بقيمة 700 ألف دينار، منها قروض لمشروع الفقر والبطالة بمبلغ 300500 دينار، ومشاريع التمويل الريفي بقيمة 142500 دينار، لغاية تاريخ 20 آذار الحالي. كما بلغ إجمالي تحصيلات قروض المشاريع خلال عام 2023 3068681 دينارا، أي بنسبة تحصيل بلغت 99 %، فيما بلغت تحصيلات المؤسسة لهذا العام وحتى تاريخ 20 الشهر الحالي 619106 دنانير.
وختم بني حمد حديثه بأن مؤسسة الإقراض الزراعي ستبقى داعمة للقطاع الزراعي والمزارعين، ومساهمة بشكل فعال في بناء قطاع زراعي مزدهر
 ومتطور.-(بترا: علا عبيدات)
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