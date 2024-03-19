الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية في جرش

WhatsApp Image 2024-03-19 at 8.41.53 PM
جانب من الجولة

نفذت كوادر لجنة السلامة العامة و بلدية جرش الكبرى و مؤسسة الغذاء والدواء حملة تفتيشية على عدد من المنشآت و المحال التجارية التي تبيع الأصناف الغذائية للمستهلك في مدينة جرش.

انطلقت الحملة من زيارة مسلخ البلدية للإطلاع على جودة الخدمات المقدمة لمختلف اللحامين؛ تبعها جولة في الوسط التجاري خصصت لمحلات بيع اللحوم الطازجة والمستوردة ومحلات الألبان والمجمدات.

وسجلت فرق التفتيش عددا من المخالفات والاتلافات تراوحت أسبابها حول عدم وجود بطاقة بيانات المنتج على العبوات، والبيع بالتجزئة لمواد غذائية خارج عبواتها الرسمية دون الاحتفاظ بالعبوة الأساس التي يظهر عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء ومصدر المنتج.

وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم إن البلدية وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في لجنة السلامة العامة ومؤسسة الغذاء والدواء والأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها بشكل مكثف على مختلف المنشآت لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلك.

وبين العتوم أن فرق التفتيش تقدم النصح والإرشاد لأصحاب المحال التجارية حول الطرق الصحيحة للتخزين و التبريد و العرض للمواد الغذائية، وانها لن تتوانى عن مخالفة المحال و اتلاف المواد الغذائية ان تم مخالفة شروط مؤسسة الغذاء والدواء.

اضافة اعلان


وقال مساعد محافظ جرش، د. عامر اخو ارشيدة ان الحملات مستمرة وببرنامج غير معلن، وذلك بهدف ضبط أي مخالفات و ضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل سليم.

وأضاف اخو ارشيدة ان أصحاب المحال التجارية وموظفي المولات ومشاغل الألبان ملتزمون بشكل كبير بشروط الصحة والسلامة العامة، وحريصون على عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات بشكل مميز، وعرض السعر بشكل واضح، غير ان الأخطاء تكون بغير قصد او قلة معرفة للبعض بهذه الشروط. الأمر الذي يوقعهم تحت طائلة توجيه الإنذارات والمخالفات و اتلاف المواد الغذائية المخالفة.

وأكد توفر كافة السلع و المواد الغذائية بكميات كافية وفق السقوف السعرية المحددة لها. حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة مشتركة تضم الإدارة الملكية والمحافظة والأجهزة الأمنية لمراقبة الاسعار ومنع تجاوزها السقوف المحددة.

و أشار المهندس سعد صوالحة مندوب مؤسسة الغذاء والدواء الى انه تم اتلاف كميات من اللحوم ولحوم الدجاج وكبدة الدجاج والعصائر والمخللات والتي أقرت لجنة السلامة العامة مخالفتها لشروط الصحة و السلامة. وأن التزام المحال أصبح جيدا بشكل عام.

وقدم د. محمد عياصرة مدير دائرة الصحة و الرقابة البيئية في بلدية جرش الكبرى شرحا لمختلف المحال التي تم زيارتها عن مخاطر بعض السلوكيات عند تخزين المواد الغذائية وعرضها وبيعها والنتائج المحتملة في حال استمرار هذه السلوكيات المخالفة الشروط الصحة والسلامة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إحدى مزارع تربية الدجاج اللاحم في محافظة جرش - (الغد)

أزمة تسويق تكدس الدجاج بمزارع جرش.. وخسائر لم تكن بالحسبان

منذ23 ساعة
جانب من سورق بلدية المعراض الحالي-(الغد)

جرش.. ترقب إعلان المعراض لواء لتحسين المناطق

16 آذار 2024
1710453690127055600

جرش.. مدينة سياحية بديل "الصناعية".. هل تحقق طموحات السكان؟

14 آذار 2024
متطوعون أثناء تجهيز طرود مساعدات لتوزيعها على أسر معوزة بجرش-(_)

جرش.. أسر تعجز عن تأمين احتياجاتها برمضان

11 آذار 2024
1709999767579271200

المطابخ الإنتاجية بجرش.. فرصة للسيدات لتحسين دخلهن في رمضان

09 آذار 2024
029c1ce6-83b8-4f54-9ba2-9e173dee84c0

جامعة جرش تحتفل بتخريج الفوج الـ28 من طلبة الفصل الدراسي الأول

07 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

محنة الأقصى بين الأردن والفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

الأميركيون يصرون أنها حرب دينية

محمود الخطاطبة |اليوم

هل يتم انقلاب السحر على الساحر؟

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نقاط مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

نبذة عن قوانين الانتخاب لدينا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة.. أثمان مؤجلة

سميح المعايطة |اليوم

هل هو كره بنتنياهو أم خوف على إسرائيل؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات | منذ22 ساعة
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
شهاب

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية
 
 