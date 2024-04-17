الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المشاتل الزراعية المنزلية بجرش.. من أفكار بسيطة إلى مشاريع ريادية

1713367967368791500
مشاتل زراعية في مدينة جرش والتي اصبحت مشاريع توفر فرص عمل لمتعطلين-(الغد)

جرش– بجهود فردية وتكاليف بسيطة، تحولت أفكار شبان في محافظة جرش إلى مشاريع ريادية مدرة للدخل، أخرجتهم من أزمة التعطل وعناء البحث العقيم عن فرص العمل، بعد أن استغلوا ما توفر لديهم من مساحات حتى وإن كانت بسيطة حول منازلهم، وإنشاء مشاتل زراعية خاصة، تضم مختلف أصناف الأشتال وأكثرها طلبا.      
عدي العياصرة، أحد الشبان الذي أنشأ مشروع مشتل زراعي، ولاقى نجاحا باهرا نظرا لحاجة المزارعين لأنواع وأصناف وأحجام مختلفة من الأشتال الزراعية، سيما مع التوجه لتغيير الأنماط الزراعية. 

اضافة اعلان


يقول العياصرة، عن مشروعه الذي أقامه قبل 6 سنوات، "يوفر المشروع حاليا 5 فرص عمل موسمية و3 فرص دائمة، بينما يشهد اقبالا جيدا نظرا لحاجة المزارعين للأشتال الزراعية على مدار العام".
وبين أنه اهتم في مشروعه بتوفير الأصناف الحديثة من الزراعة، ليلبي حاجة المزارعين الذين بدأوا يتوجهون لهذا النمط من الزراعة. 
ويعتقد أن سبب نجاح مشروعه الذي أقامه بتمويل ذاتي متواضع هو قربه من عين مياه دائمة الجريان وتوفر المياه للمشتل على مدار العام ووجوده في منطقة زراعية فيها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ويحتاج فيها المزارعون إلى أصناف وأحجام وأشكال مختلفة من الأشتال على مدار العام.
ويتجه مئات من الشبان المتعطلين عن العمل إلى الاعتماد على أنفسهم في توفير فرص عمل، ومن أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة هي المشاتل الزراعية التي لا تحتاج إلى تمويل كبير وتوفر فرص عمل ودخل ثابت، ويقف نجاحها على توفر كميات مناسبة من المياه التي تتوفر في العيون والينابيع المنتشرة بكثرة في قرى وبلدات جرش.
الشاب قصي الحوامدة، هو الآخر وجد نفسه مضطرا وبعد سنوات من التعطل وندرة فرص العمل، بأن يعتمد على نفسه بإنشاء مشروع يدر له دخلا. 
يقول الحوامدة الذي وجد في مشروع المشتل ضالته، "جرش لا يتوفر فيها فرص عمل، ولا مشاريع استثمارية، وعلى الشباب الاعتماد على أنفسهم بإيجاد مشاريعهم الخاصة". 
ويتابع الحوامدة وهو خريج جامعي من تخصص الهندسة الزراعية، "منذ سنوات لم أحصل على أي فرصة عمل، حالي كحال آلاف المهندسيين الزراعيين وخريجي اقسام الزراعة في جرش، قمت بإنشاء مشروعي الصغير مستغلا وجود مساحة صغيرة من الارض بجانب إحدى عيون المياه، الآن مشروعي ناجح وأساعد أهلي بجزء من مصاريف المنزل". 
المزارع مصطفى البرماوي من قضاء برما، استغل أيضا وقوع منزله بالقرب من أحد ينابيع المياه وأنشأ مشتلا زراعيا كبيرا تزيد قدرته الإنتاجية على 50 ألف شتلة سنويا، وهو يوفر عملا له ولأبنائه الثلاثة المتعطلين عن العمل، كما يغطي احتياجاته واحتياجات أسرته من دخل المشتل الذي يغذي مشاتل صغيرة في محافظة جرش.
يقول البرماوي إن المشاتل الزراعية أصبحت وجهة للتنزه في محافظة جرش، فضلا عن أنها مشاريع إنتاجية توفر منتجا زراعيا وتستثمر مياه العيون والينابيع ومياه نهر وادي الذهب في جرش وتوفر فرص عمل لآلاف الشباب المتعطلين عن العمل، سيما وأنها أصبحت مقصدا للمواطنين والمزارعين على مستوى المملكة ويرتادها الزوار من مختلف المحافظات خاصة في هذه الفترة التي تعتبر ذروة موسم الانتاج.
وأوضح أن سكان قضاء برما والذي ترتفع فيه نسبة الفقر والبطالة مقارنة بالقرى والبلدات الأخرى، يعتمد أكثر من 60 % منهم على الأعمال الموسمية، وأغلبها زراعية، إذ يعتمد سكانها على العمل في المشاتل الزراعية نظرا لكثرة عيون المياه والينابيع القريبة من منازلهم، والمهنة الأخرى هي فرز المخلفات وبيعها والتجارة الموسمية.
وتنتشر المشاتل الزراعية على طول الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بمحافظتي جرش وعجلون وبالقرب من مصادر المياه في سبيل استثمار الميزات السياحية والمناخية والجغرافية لمحافظة جرش وفق المهندس محمد القادري صاحب مجموعة من المشاتل الزراعية في جرش.
وقال إن المشاتل الزراعية كثيرة ومتعددة وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في محافظة جرش نظرا لطبيعة المحافظة الزراعية وقربها من العاصمة والمحافظات وسهولة الوصول إليها حتى أصبحت مقصدا سياحيا زراعيا على مستوى المملكة، فضلا عن أنها محافظة زراعية وتحتاج إلى هذه المشاتل على مدار العام.  ولفت إلى أنه من بين الأمور التي زادت الطلب على المشتال، التغيرات المناخية والتطورات الزراعية الحديثة وتغيير الانماط الزراعية من زراعات تقليدية إلى زراعات حديثة ومنتجة وتعطي ثمارا ذات جدوى اقتصادية وتغطي تكاليف العمل، فضلا عن إعتماد هذه الاشتال على مصادر مائية عذبة ونظيفة وهذا ينعكس على نوع وحجم الإنتاج.
ويعتقد القادري أن الاستثمار يتجه حاليا نحو استصلاح الأراضي وتحويلها من أراض بعلية وغير مستثمرة إلى اراض زراعية بمشاريع سياحية زراعية للاستفادة من الميزات السياحية في محافظة جرش وهذا يحتاج إلى توفر أنواع جديدة وحديثة ومطورة من الاشتال التي تتطابق مع التغيرات المناخية والجغرافية الحالية لضمان نجاح زراعتها.
بدوره، قال رئيس قسم الثروة النباتية في زراعة جرش المهندس هاني البكار إن عدد المشاتل الزراعية في محافظة جرش والمسجلة تجاريا ومرخصة لا يقل عن 70 مشتلا زراعيا، ويرتفع العدد بين الحين والآخر، وكل مشتل يحتاج إلى ترخيص وإجراءات قانونية عادية غير مكلفة وإنما هدفها تنظيم عملها ومراقبتها ومساعدة أصحابها وارشادهم زراعيا من قبل المختصين في زراعة جرش.
ولفت إلى انتشار المشاتل الزراعية المنزلية، اذ يوجد العشرات من هذه المشاتل في حدائق منزلية، وهي استثمارات بسيطة لأسر ذات دخل محدود، وفي حال توسعتها يتم متابعتهم وإلزامهم بالترخيص غير أن أغلبها ما زال في مراحل أولية وتحت التأسيس.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
موقع جرش الأثري - (أرشيفية)

حركة سياحية نشطة في موقع جرش الأثري

11 نيسان 2024
مدينة جرش الأثرية

بلديات في جرش.. الشوارع ملاعب للأطفال ولا وجود للمتنزهات والحدائق

06 نيسان 2024
غابات جرش تغيب عنها المشاريع الاستثمارية - (الغد)

غابات جرش.. غير مهيأة للمتنزهين في عطلة العيد

06 نيسان 2024
بسطات منتشرة بشكل عشوائي وتغلق أجزء من الشارع العام وسط مدينة اربد-(الغد)

البسطات الرمضانية بجرش.. مصادر رزق تثير الفوضى

01 نيسان 2024
Untitled-1

جرش: حجوزات المزارع السياحية تنتعش في رمضان وترتفع جدا في العيد

30 آذار 2024
اللحوم-(تعبيرية)

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في جرش

26 آذار 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (6)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التعليم.. "مسبحة وفرطت"

محمود الخطاطبة |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

التجاوب مع الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

صناعة المحتوى في عصر الإنفلونسر: تحديات وإمكانيات

تهاني روحي |اليوم
ترجمات
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات | منذ1 ساعة
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الأردن فخر العرب

الشحن في الأردن منذ24 ساعة

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت
 
 