السعودية: عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي تأشيرة زيارة

قررت وزارة الداخلية السعودية، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى تاريخ 15 ذو الحجة من العام الهجري الحالي.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكدت الوزارة في بيان نشرته مساء أمس الأربعاء، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بالمسافرين من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.



وذكرت أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاء بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في السعودية، لافتة إلى أنه تم الشروع بتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.-(بترا)