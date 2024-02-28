الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توماس فريدمان: إسرائيل تخسر على 3 جبهات في وقت واحد

عناصر من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي
عناصر من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي

رأى الكاتب الأميركي توماس فريدمان، أنّ "إسرائيل" تخسر على 3 جبهات في وقت واحد.

 

وفي تقرير له في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال فريدمان إنّ "إسرائيل" تخسر السرد العالمي بأنها تخوض "حرباً عادلة". وكذلك أشار إلى أنّها "ليس لديها خطة للخروج من غزة، لذلك ستغرق في نهاية المطاف في الرمال هناك مع احتلال دائم من شأنه بالتأكيد تعقيد العلاقات مع جميع حلفائها العرب وأصدقائها في جميع أنحاء العالم". 

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أما الخسارة الثالثة فهي إقليمية أمام إيران وأقطاب محور المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، الذين يضغطون على "إسرائيل" من الشمال والجنوب والشرق.


وبحسب الكاتب الأميركي فإنّ هناك حلاً واحداً من شأنه أن يساعد على الجبهات الثلاث، وهو "حكومة إسرائيلية مستعدة لبدء عملية بناء دولتين. فمن شأن هذا الأمر أنّ يعزز علاقات إسرائيل مع حلفائها العرب".


وبفشلها في رؤية ذلك، فإنّ "إسرائيل تعرض للخطر عقوداً من الدبلوماسية لجعل العالم يعترف بحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره"، بحسب فريدمان.


فريدمان وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي والإسرائيليين قال إنّه يرى التآكل السريع المتزايد لمكانة "إسرائيل" بين "الدول الصديقة" – وهو مستوى من القبول والشرعية تم بناؤه بشق الأنفس على مدى عقود.


وتابع أنّه "إذا لم يكن بايدن حذراً، فإن مكانة أميركا العالمية سوف تتراجع تماماً مع مكانة إسرائيل".


وأضاف قائلاً: "لا أعتقد أن الإسرائيليين أو إدارة بايدن يقدّرون تماماً الغضب الذي يتصاعد في جميع أنحاء العالم، والذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي واللقطات التلفزيونية، بسبب مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، بالأسلحة التي توردها الولايات المتحدة".

 

وأشار إلى أنّ دعوات منع "إسرائيل" من المشاركة في المسابقات أو الأحداث الأكاديمية والفنية والرياضية الدولية تتصاعد يومياً، كما لفت إلى أنّ حلفاء "إسرائيل" يصلّون من أجل وقف إطلاق النار حتى لا يضطروا إلى أن يسألهم مواطنوهم أو ناخبوهم وخاصة الشباب منهم عن الأسباب الكامنة وراء عدم مبالاتهم بهذا العدد الكبير من الضحايا.


فريدمان وفي ختام تقريره، أعرب عن تعاطفه مع المعضلة الاستراتيجية التي واجهتها "إسرائيل" في السابع من أكتوبر، مشيراً في المقابل إلى أنّه "مع تزايد أعداد الضحايا الفلسطينيين بدأت تبدو العملية وكأنها مفرمة لحم بشرية هدفها الوحيد هو تقليل عدد السكان حتى تتمكن إسرائيل من السيطرة على القطاع بسهولة أكبر". -الميادين

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