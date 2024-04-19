الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش: حان الوقت لوقف دوامة الأعمال الانتقامية الخطيرة في الشرق الأوسط

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أي عمل انتقامي" في الشرق الأوسط، بعد تقارير إعلامية أفادت بهجوم إسرائيلي فجر اليوم الجمعة على وسط إيران.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد حان الوقت لوقف دوامة الأعمال الانتقامية الخطيرة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "إنني أدين أي عمل انتقامي في الشرق الأوسط، وأدعو المجتمع الدولي إلى العمل معا لمنع أي تطور إضافي قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها وخارجها".

وكان غوتيريش قد حذر أمس الخميس من خطر "نزاع إقليمي شامل" حسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وفجر اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أنه سمع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي "بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مبينا أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة".

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وقد نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.


وقالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية للصحيفة نفسها إن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية". (روسيا اليوم)

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