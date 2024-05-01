الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا

المئات من عناصر الشرطة اقتحموا جامعة كولومبيا لفض اعتصام مناهض للحرب على غزة (الفرنسية)
المئات من عناصر الشرطة اقتحموا جامعة كولومبيا لفض اعتصام مناهض للحرب على غزة (الفرنسية)

اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت مئات الطلاب المتضامنين مع فلسطين، في حين قالت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات فرع جامعة كولومبيا إن قيادة الجامعة تتحمل مسؤولية ماقد يحدث.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المظاهرات والاعتصامات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدد من الجامعات الأميركية. ويطالب الحَراك الطلابي الذي امتد لعشرات الجامعات بوقف الحرب على غزة والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.

وقامت الشرطة بإجلاء المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي يعتصم بها طلاب وأساتذة بالجامعة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت جامعة كولومبيا إنها تأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع عبر تصرفاتهم، مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار آخر بعد أن تم احتلال قاعة هاميلتون وتخريبها.

وأضافت إدارة الجامعة في بيان أن أفرادا غير منتسبين لجامعتنا يقودون المجموعة التي اقتحمت قاعة هاميلتون واحتلتها.

من جانبها، طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك البقاء بحرم الجامعة إلى 17 مايو لضمان عدم نصب مزيد من خيم الاعتصام.

وقبل الاقتحام، قال عمدة نيويورك إريك آدامز إن اعتصامات جامعة كولومبيا يجب أن تنتهي وأنه سيتم توجيه تهم للطلاب المعتصمين.

بدوره، حذر وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا من أنه لن يتم التسامح مع من سماهم متسببي عدم الشعور بالأمان في الحرم الجامعي.

وأعرب الوزير عن رفضه القاطع لأي دعوات للإبادة الجماعية أو لمعاداة السامية في الحرم الجامعي أو أي نوع من المعاداة، قائلا إنه لا يوجد محققون في جامعة كولومبيا لكن هناك تحقيقا مفتوحا بشأن الأحداث قي الجامعة.

اعتقالات وتهديدات
وفي سياق متصل، أعلنت جامعة نورث كارولينا اعتقال 36 متظاهرا كانوا معتصمين داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت الجامعة في بيان أن 17 من المعتقلين غير منتسبين للجامعة.

وفي جامعة فرجينيا كومونولث، اعتقلت الشرطة 13 متظاهرا بينهم 6 طلاب خلال احتجاجات بحرمها الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن الشرطة وجهت إليهم تهمة التجمع غير القانوني و"التعدي على ممتلكات الغير".

وقد أحصت صحيفة "واشنطن بوست" احتجاز 1200 طالب من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.

وبحسب مصادر طلابية، أنذرت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الطلاب المحتجين بفض اعتصامهم خلال 24 ساعة، وحاصرت قوات الأمن ساحة الاحتجاج الطلابي وسط مخاوف من فض الاعتصام بالقوة خلال ساعات الفجر.

ودعت رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث إلى إنهاء الاعتصامات الطلابية.

اضافة اعلان


وقالت في رسالة مصورة إن التهديدات بالعنف والتطاول على القوانين أمر غير مقبول محذرة من أن ذلك سيواجه بعقوبات تأديبية.

كما أعلنت جامعة كاليفورنيا أنها اتخذت إجراءات لزيادة موظفي إنفاذ القانون في الحرم الجامعي بسبب المشاجرات، وسط استمرار الحراك الطلابي المناصر لغزة.

وتعهدت باتخاذ "إجراءات تأديبية شديدة تشمل الطرد أو التعليق إذا تمت إعاقة الطلاب عن فصولهم الدراسية".

في الأثناء قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه منزعج إزاء الإجراءات القاسية التي تتخذها قوات الأمن الأميركية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية.

وشدد تورك في بيان أرسل إلى الصحفيين على توضيح أن الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن الخلط بينها وبين التحريض على العنف والكراهية، حسب تعبيره.

اتفاق جامعي
وفي أول اتفاق من نوعه، أعلنت جامعة براون الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق، مع مجموعة من طلابها مناهضة للحرب في غزة، ينص على أن يزيل الطلاب المحتجون مخيمهم من الحرم الجامعي مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل.

وقالت كريستينا باكسون رئيسة الجامعة الواقعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق الولايات المتّحدة)، إن الطلاب المحتجين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيمهم بحلول الساعة 17:00 بالتوقيت المحلّي من عصر الثلاثاء.

وأوضحت في بيان أن الطلاب وافقوا أيضا على أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأي أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون.

وأضاف البيان أنه في المقابل ستتم دعوة 5 طلاب للقاء 5 أعضاء من مؤسسة جامعة براون في مايو/أيار لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة.

ويمثّل هذا الاتفاق أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أميركية مرموقة إزاء الحركة الطالبية الاحتجاجية التي لا ينفكّ يتّسع نطاقها في الولايات المتّحدة.

وخلال الأسبوعين الماضيين امتدّت الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، من كاليفورنيا غربا (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، جامعة جنوب كاليفورنيا…) إلى الولايات الشمالية الشرقية ( كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.

ولا يزال يتعين على طلاب جامعة براون وإدارتها مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتّفاق خلال الفترة الممتدة من أيار وحتى تشرين الأول.-رويترز

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الطلاب قالوا إن السيطرة على المبنيين تأتي ردا على الموقف التعسفي لجامعة كولومبيا (الجزيرة)

الحِراك يشتعل في جامعة كولومبيا وطلاب يسيطرون على مبنيين

منذ24 ساعة
طلاب جامعة ساينس بو ينضمون للحراك المندد بالعدوان على غزة (الأناضول)

حِراك طلبة الجامعات يصل إلى جامعة عريقة في باريس

27 نيسان 2024
اعتقال 100طالب في جامعة كولومبيا لدعمهم غزة

اعتقال 100طالب في جامعة كولومبيا بنيويورك لدعمهم غزة

22 نيسان 2024
اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

اليونيسف: مقتل حوالي 14 ألف طفل في غزة منذ بدء العدوان

18 نيسان 2024
اقرأ أيضا
بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

بلينكن: الولايات المتحدة "مصممة" على التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

منذ1 ساعة
نيتيناهو,

"نيتيناهو" يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

منذ18 ساعة
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

"الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم قنابل حرارية تبخر جثث الضحايا

منذ19 ساعة
العدل الدولية

أعضاء في الكونغرس يهددون محكمة العدل الدولية بــِ "إجراءات انتقامية".. ما السبب؟

منذ19 ساعة
(الأناضول)

بالكتابة على الخيام.. شكر من غزة لانتفاضة الطلاب الأميركية

منذ20 ساعة
مصابون في غزة

غزة: عشرة آلاف مفقود تحت انقاض المنازل

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو واحتجاجات الجامعات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تتثاقل الاستدارة نحو الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

أخشى ألا نشهد ما ننشد.. فما يسبق الاقتراع أكثر أهمية مما يليه!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تسخين انتخابي وحراك عشائري حزبي مشترك

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات | منذ12 ساعة
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات | منذ12 ساعة
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات | منذ12 ساعة
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات |29 نيسان 2024
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - تقلب الطقس

تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف
 
 