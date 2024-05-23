كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

أعلنت كولومبيا الليلة الماضية، أنها ستفتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، قال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو عبر حسابة على منصة "أكس" إن الرئيس غوستافو بيترو، الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أصدر تعليمات "بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله" في الضفة الغربية.

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وقطعت كولومبيا علاقاتها مع إسرائيل بعد أن وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، نتنياهو بأنه "مرتكب لإبادة جماعية".



ودعا بيترو المحكمة الجنائية الدولية بداية الشهر الحالي إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.-(بترا)