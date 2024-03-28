لندن: متظاهرون ضد الحرب على غزة يحتلون مدخل وزارة التجارة

احتل متظاهرون مؤيدون لفلسطين ومناهضون للحرب الإسرائيلية على غزة، مدخل وزارة التجارة البريطانية بسبب صلاتها بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.

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ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن متظاهرين من منظمة "لندن من أجل فلسطين حرة" استهدفت مدخل وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في وقت مبكر اليوم الخميس، احتجاجاً على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مرددين شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين متجر "تيسكو" في لندن أمس الأربعاء وهم يهتفون عبر مكبرات الصوت "أرباحكم مغطاة بالدماء الفلسطينية".