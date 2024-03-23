السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أكدت القناة "12" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية.

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب.اضافة اعلان

وأضافت أن خطوة جيش الاحتلال محاولة للتحايل على عدم قدرة الدولة على تمديد الخدمة النظامية للجنود، في ظل الجدل حول قانون التجنيد.
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