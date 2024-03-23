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السبت 23 آذار 2024
1:06 م
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أكدت القناة "12" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب.
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وأضافت أن خطوة جيش الاحتلال محاولة للتحايل على عدم قدرة الدولة على تمديد الخدمة النظامية للجنود، في ظل الجدل حول قانون التجنيد.
الاحتلال
جيش الاحتلال
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