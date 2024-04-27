الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الاتصالات" توزع 41.25 مليون دينار أرباحا على مساهميها

أورنج" الأردن
أورنج الأردن
 أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية/ أورنج الأردن، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 41.250 مليون دينار، ما يعادل 220 فلسا/ للسهم، ويشكل 90 بالمائة من صافي أرباح الشركة، و22 بالمائة من رأس المال البالغ 187.5 مليون دينار.اضافة اعلان
وبحسب بيان للشركة أمس، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثلاثين الذي عقد يوم الخميس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور شبيب عماري، وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا، ومندوب مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات من شركتي ديلويت وتوش، والمستشار القانوني ثائر النجداوي، إضافة إلى 86 بالمائة من مساهمي الشركة.
وأقرت الهيئة العامة، جميع البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع، والموافقة على محضر اجتماع الهيئة المنعقد خلال العام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات، وميزانية الشركة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول(ديسمبر) العام الماضي.
وبحسب البيانات المالية المندرجة ضمن الميزانية العامة للشركة حتى نهاية 31 كانون الأول(ديسمبر) العام الماضي، بلغت قيمة موجودات الشركة 787 مليون دينار، بارتفاع وصل إلى 6 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 2.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 304 ملايين دينار مقابل 298.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمكنت الشركة من تحقيق إيرادات في نهاية العام الماضي بلغت 360.7 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 3.8 بالمائة تقريبا مقارنة مع الفترة نفسها العام الذي سبقه، كما حققت الشركة ارتفاعا في صافي أرباحها (بعد الضريبة) في نهاية العام الماضي، بنسبة 3.9 بالمائة لتصل إلى 45.7 مليون دينار.
وقال الدكتور عماري في كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة: "إن العام الماضي كان متميزا، حيث بدأت الشركة ببناء شبكة الجيل الخامس، والتي ستسهم خدماتها في تسهيل عملية التحول الرقمي في الأردن، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحسين نوعية حياة الأردنيين". -(بترا)
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