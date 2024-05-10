الجمعة 10 أيار 2024
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تهدد الاتصالات في العالم.. عاصفة شمسية قوية في طريقها للأرض السبت

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عاصفة شمسية في طريقها للأرض

قال عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، إنه عاصفة شمسية قوية في طريقها للأرض يوم غد السبت.

 

وأضاف السكجي أنه نتيجة لنشاط شمسي حدث قبل أيام، قذفت البقعة الشمسية الكبيرة والتي تعرف ب AR3664 خمسة من الكتل الإكليلية نحو الأرض بشكل كبير، حسب مرصد الطاقة الشمسية والغلاف الشمسي SOHO، بالإضافة إلى نماذج الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي أن هذه الكتل الإكليلية سوف تندمج مما يزيد من شدة العواصف الجيومغناطيسية عندما تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي.

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ما هو تأثير العاصفة الشمسية على كوكب الأرض والبشر؟


ومن المتوقع أن يصل تأثير هذه العواصف المغناطيسية خلال اليومين القادمين وخاصة يوم غد السبت، وتكون مقدارها من الدرجة الثالثة G3، وقد ترتفع إلى الدرجة الرابعة G4 إذا اندمجت جميع الانبعاثات الإكليلية الخمسة، مما يؤدي إلى ظهور الشفق القطبي (الارورا)  عند خطوط العرض المتوسطة إلى المنخفضة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، واحتمال أن تؤثر على موجات الراديو عالية التردد والاتصالات والملاحة الفضائية، وهذه أعلى عاصفة جيومغناطيسية منذ 2005، لكن لا تأثير مباشر على الإنسان بشكل عام.
 
أكبر عاصفة شمسية


يذكر أن أكبر عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض تسمى عاصفة كارينغتون، والبقعة الشمسية الحالية AR3664 تصنف من فئة عاصفة كارينغتون التي قطعت الاتصالات التلغرافية سنة 1859. (طقس العرب)

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