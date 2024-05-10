الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش: الوضع في رفح على حافة الهاوية

غوتيريش: تعمد عرقلة الإغاثة يشكل جريمة حرب
غوتيريش: الوضع في رفح على حافة الهاوية

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، "إن الوضع في رفح على حافة الهاوية، مع استمرار الغارات الجوية في جميع أنحاء جنوب غزة" حيث احتشد أكثر من مليون فلسطيني، نصفهم من الأطفال، في محافظة رفح بحثا عن مأوى.

اضافة اعلان

 


وقال غوتيريش، حسب نص البيان الذي ألقاه أمام الصحفيين في نيروبي التي يزورها حاليا، إن الأمم المتحدة تعمل بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف دخول الإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة "أبلغونا أن جميع المرافق الطبية الرئيسية في رفح قد يتعذر الوصول إليها أو غير صالحة للعمل قريبا، بما في ذلك قسم غسيل الكلى الوحيد الذي لا يزال يعمل في غزة".


ونزح مجددا أكثر من 100 ألف فلسطيني شمالا من رفح، ومع ذلك لم يعد لدى الشركاء في المجال الإنساني أي خيام أو مخازن للأغذية في جنوب غزة، بحسب غوتيريش الذي شدد على "أن أي هجوم بري واسع النطاق في رفح من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ملحمية ويوقف جهودنا لدعم الناس مع اقتراب المجاعة".
وأكد بالقول: "إن القانون الإنساني الدولي واضح لا لبس فيه: يجب حماية المدنيين. وعلى وجه الخصوص، يجب حماية الأشخاص الضعفاء غير القادرين على الانتقال من القتال الدائر بينما يبحثون عن مأوى: النساء الحوامل والأطفال والجرحى والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".


وأضاف أن "القانون الإنساني الدولي أمر لا بد منه، ويجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة له تداعيات عميقة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد ارتفاعا مزعجا للغاية في عنف المستوطنين، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وعمليات الهدم والإخلاء.
وشدد غوتيريش على "ضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد من أجل وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات المنقذة للحياة".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
featured_picUNGA.jpg-8ef70b84-5fa6-49a7-ade2-2f2865813659

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين

منذ 35 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

مقتل 4 جنود إسرائيليين من لواء "ناحال" على يد المقاومة في غزة

منذ 59 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يدين هجوم المستوطنين على الأونروا في القدس المحتلة

منذ3 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

"التصويت بالأحقية على العضوية الكاملة " يشكل تهديدا لإسرائيل

منذ3 ساعة
النزوح من رفح

110 آلاف نازح من رفح مع اشتداد العدوان الإسرائيلي

منذ4 ساعة
featured_picUNGA.jpg-8ef70b84-5fa6-49a7-ade2-2f2865813659

الأمم المتحدة تصوت على "العضوية الكاملة لفلسطين" اليوم.. هل يتراجع مجلس الأمن عن قراره؟

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تلفون يوم الجمعة

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون
 
 