الأحد 28 نيسان 2024
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الهيئة العامة لشركة التسهيلات تقر البيانات المالية للعام 2023

البنك الاستثماري
البنك الاستثماري
صادقت الهيئة العامة لشركة التسهيلات التجارية الأردنية، إحدى الشركات التابعة لـمجموعة البنك الاستثماري INVESTBANK)) على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023.اضافة اعلان
جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25/4/2024، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض إنجازات الشركة للعام 2023 وخطتها المستقبلية للعام 2024.
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة طارق سكجها أن الشركة استمرت في تحقيق أهدافها وصولا إلى أفضل النتائج الممكنة، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضريبة والمخصصات في نهاية عام 2023 مبلغ 6.172.849 دينارا مقارنة بـ 4.000.352 دينارا في نهاية عام 2022، كما بلغت إجمالي الموجودات 119.004.518 دينارا في نهاية عام 2023 مقارنة بـ 96.219.971 دينارا في نهاية عام 2022 وبنسبة نمو 23.68 %  وبلغ صافي حقوق المساهمين  46.999.560 دينارا في نهاية عام 2023 مقارنة بـ 40.821.279 دينارا في نهاية عام 2022 بزيادة نسبتها 15.1 %، وبلغ العائد على رأس المال كما في نهاية عام 2023 ما نسبته 37.4 % مقارنة بـ 24.2 %  في نهاية عام 2022. وأشار سكجها إلى أن هذه النتائج تعكس السياسة الطموحة للشركة والهادفة إلى تبوؤ مكانة ثابتة وقوية بين منافسيها في المملكة الأردنية الهاشمية.
إلى ذلك، أقرت الهيئة العامة العادية خلال الإجتماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها إضافة إلى تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة.
 كما اقرت حساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع وكذلك إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 بالإجماع ضمن أحكام القانون.
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