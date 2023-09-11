الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"بائع الأحلام".. عوالم نفسية تغوص في أعماق الإنسان

"بائع الأحلام".. عوالم نفسية تغوص في أعماق الإنسان
"بائع الأحلام".. عوالم نفسية تغوص في أعماق الإنسان
تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان اليوم، الفيلم البرازيلي " بائع الاحلام" من إخراج هاييم مونجارديم ولوكا بوينو، وعلى فترتين في تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة مساء، وذلك في مقر المؤسسة بجبل عمان.اضافة اعلان
ويستند فيلم "بائع الأحلام" الذي تم انتاجه عام 2016، إلى كتاب من ثلاثة أجزاء صدر عام 2011 لطبيب أمراض نفسية برازيلي يتحدث فيه عن تجربته العملية بما هو أقرب ما يكون لعمل روائي. ويتناول الفيلم محاولة طبيب للأمراض النفسية وأستاذ جامعي (سيزار) الانتحار عن طريق القفز من الطابق الواحد والعشرين من مبنى شركة كبيرة، لكنه يتراجع في اللحظات الأخيرة بسبب تدخل شخص متشرد غريب. 
يبدأ الفيلم بتصوير العمارات العالية والمكاتب الفخمة، ويمر سريعاً على حديث بين بعض رجال الأعمال ثم ينتقل إلى رجل أنيق الملبس يبدو عليه الاكتفاء في أمور حياته، يقف على حافة نافذة في الدور الحادي والعشرين من بناية عالية قاصدا الانتحار.
تصور الكاميرا هذا الموقف بحرفية تجعل المشاهد قلقاً مترقبا منتظراً ما سيحدث، حيث تقوم (الكاميرا) بتصوير هذا الشخص من زوايا متعددة ثم تنتقل إلى الشارع لتصور العديد من الناس ينظرون إلى هذا الشخص بخوف وجزع. وفجأة من بين هؤلاء يظهر شخص بلحية شعثاء وملابس تبدو عتيقة جداً، يخطف ساندويشة من شخص ويدخل العمارة ويصعد ويجلس إلى جانب قاصد الانتحار ويبدأ بالحديث معه حديثاً يحمل في طياته بعداً فلسفياً، ويتفاجأ الجميع بنزول هذا الشخص وقاصد الانتحار معا للشارع.
هذا الطبيب، رغم كل ما في حياته من وسائل الراحة، يعيش حياة بائسة مع عائلته ومع مجتمعه الذي يعاني فيه الكثيرون من الاشكالات مختلفة، الفقر، الحاجة، المرض بأنواعه التي هي من ظواهر المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي.
لا يرجع الطبيب سيزار إلى بيته، بل يجد نفسه ملتحقا برفقة الشخص الذي أوقفه عن الانتحار ويعيش معه حياة التشرد، ويتابعه فيما هو يتنقل بين تجمعات الناس في شتى المناسبات: حالات العزاء، الصلوات، بيوت العجزة، وغيرها، يلقي بالخطب والمواعظ، حاثا الناس على التعامل بإيجابية مع الحياة والنظر إلى الجانب المشرق فيها رغم كل شيء. ويبدأ بالالتفاف حوله العديد من الناس ويصبح ظاهرة يهتم بها التلفزيون، ويقرر إجراء مقابلة معه. هذا المتشرد هو الشخصية الرئيسية في الفيلم الذي يحمل لقب "بائع الأحلام".
وفي بداية اللقاء التلفزيوني يحاول المذيع أن يتخذ من "بائع الأحلام" موقفاً ساخراً، ولكن الأمور تتكشف أثناء ذلك عن ماضي "بائع الأحلام". هو مليونير اهتم بعمله وسعي وراء الحصول على كل ما يريد على حساب علاقاته الإنسانية مع عائلته، في حين اكتشف أنه محاط بمساعدين فاسدين همهم جني الأرباح بلا أي وازع أخلاقي، وحين حاول التخلص منهم، فجروا الطائرة التي ركبت فيها زوجته وابنه، فتخلى عن حياته السابقة.
1694082758979199700

"السيجة" لعبة تراثية يسعى آباء وأجداد لحفظها من الاندثار 07 أيلول 2023

1694083336409214800

نقل الدم.. هل يمكن أن يجدد شيخوخة الدماغ؟ 07 أيلول 2023

1694080548439160300

كيف تتجنب الأمراض الناتجة عن استهلاك أطعمة غير صحية خلال السفر؟ 07 أيلول 2023

1694079512019114400

نقص الانتباه وفرط النشاط يزيدان من خطر الإصابة باضطرابات نفسية 07 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"لمدرستي أنتمي".. فعاليات طلابية خلاقة تعزز روح الانتماء للوطن

منذ2 ساعة
كيف تساعد مضادات حيوية على بقاء "البكتيريا المقاومة"؟

كيف تساعد مضادات حيوية على بقاء "البكتيريا المقاومة"؟

منذ3 ساعة
10 نصائح تساعد في تحقيق النجاح والسعادة.. تعرفوا عليها

10 نصائح تساعد في تحقيق النجاح والسعادة.. تعرفوا عليها

منذ4 ساعة
1694170026860387000

قدرة الانسحاب من علاقات سامة ومؤذية.. حينما ينجو الإنسان بذاته

08 أيلول 2023
1694170026710386800

القاسمي: "الشارقة للكتاب" من أهم المنجزات العربية ومنصة لازدهار صناعة النشر

08 أيلول 2023
شرب القهوة

8 بدائل للقهوة تزيد من النشاط والتركيز تعرفوا عليها

08 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ2 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ2 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 