جلنار: المسلسلات البدوية تبرز "ملكات" الممثل وتتطلب جهدا مضاعفا

أحمد الشوابكة

تشارك الفنانة الأردنية الشابة جولي جلنار، بمسلسلين بدويين الأول بعنوان "النمرة" وتتصدر بطولته وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما الأردنية، ومن تأليف وفاء بكر وإخراج علاء الربابعة، والآخر تحت عنوان "عشق بدوي"، حيث تشارك في ثلاث حلقات من هذا المسلسل الذي يعتمد على أسلوب "متصلة منفصلة" وهو لمجموعة من المخرجين الأردنيين، وبمشاركة نجوم الدراما الأردنية، وهذان المسلسان من إنتاج شركة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني.

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وتمتلك الفنانة جلنار ثقافة عالية وطاقة فنية تجعلها دوما في تحد مع نفسها؛ لتقديم كل ما هو جديد في عالم الدراما التلفزيونية، لإيمانها الأكيد أن الفنان الحقيقي هو الذي يمتلك الموهبة والذكاء والثقافة العالية، وهي الصفات الأساسية في تكوين شخصية الفنان.



وتؤكد بذلك، أن البعدين الجمالي والمعرفي داخل النص الدرامي يشكلان موطنا رحبا في توجيه رسالته الإنسانية، بعيداً عن الابتذال الفني، ما جعلها تحاول أن تضع لنفسها مسارا فنيا دراميا بمواضيع مختلفة، بعيداً عن ثقافة الاستهلاك.



وجلنار تمتلك الشغف والموهبة بالتمثيل، وفق ما ذكرته لـ"الغد"، تكرس جهدها في انتقاء أدوارها بدقة وعناية فائقتين، ما أكسبها الحضور في العديد من الأعمال الدرامية الأردنية، معربة عن شعورها بسعادة شديدة لدخولها مضمار عالم الدراما التلفزيونية، الذي جعلها متواجدة باستمرار على شاشة التلفاز، واثقة بموهبتها التمثيلية التي تجيد الأدوار، مؤكدة، "أحب التجديد والاستمرارية، وأتطلع دائماً نحو الأفضل، وراضية على كل الأدوار التي قدمتها وأركز على دراسة تفاصيل العمل والدور بإتقان".



وتشرح، أنها فنانة ملتزمة في عملها، وتجيد الأدوار المسندة إليها كافة، كما تعطي كل دور حقه بتلقائية ومهنية، وفق ما قالت: "أبذل مجهودا في رسم أداء مقنع للمشاهدين بالشخصية البدوية من اللهجة وطبيعتها"، مشيرة إلى أنها تعتاد دوماً على منح كل شخصية تؤديها على الشاشة حقها بتقديم أبعادها المختلفة والغوص في أعماقها وصولاً إلى تقمص الشخصية، من دون تأثيرها على حياتها الطبيعية فور انتهاء العمل".



وتؤكد جلنار، أن القادم أجمل، وسيكون التمثيل دوراً مهماً في حياتها الفنية مستقبلاً من خلال المشاركة في الأعمال الفنية الدرامية التلفزيونية الأردنية وإعادة مكانتها بين الدراما العربية، داعية إلى ضرورة أن يهتم الفنان بكل اللهجات العربية ويؤديها بإتقان.



وتحرص على انتقاء الأدوار المختلفة، لتبرز قدراتها وإمكانياتها الفنية، عبر إطلالات جديدة ومتجددة.



وترى ذاتها في المسلسلات البدوية، لأنها قادرة على إظهار ملكات الممثل بصورة تحتاج إلى جهد مضاعف وسط ظروف متعبة، لكنها ممتعة في آن واحد، على حد تعبيرها، مشيرة إلى دور المنتج عصام حجاوي لضخ الوجوه الجديدة في الدراما الأردنية، لأن المتلقي العربي يمل جداً من مشاهدة الوجوه نفسها كل عام حتى لو كانت متميزة.



ويذكر أن جلنار، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية البدوية والاجتماعية ومن أبرزها: المسلسلان الاجتماعيان "ذهب أيلول" و"على بعد مسافة من الحب"، والمسلسلان البدويان "هند" و"نشميات من البادية"، والمسلسل الكوميدي "بلاقي عندك شغل"، وكان أول عمل شاركت فيه مع المخرج سالم الكردي في المسلسل الكوميدي "حط بالخرج"، وشاركت أيضاً في مسلسل "زيرو ميموري" مع النجم السوري سامر المصري والمسلسل الريفي الاجتماعي "عين النمرة" وغيرها من المسلسلات الاجتماعية والريفية والبدوية.

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