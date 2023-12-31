الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دراسة: النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري

دراسة جديدة: تغيير مصادر الكربوهيدرات يساعد على منع زيادة الوزن
دراسة جديدة: تغيير مصادر الكربوهيدرات يساعد على منع زيادة الوزن
عمان- الغد- قد لا يتطلب الأمر اتباع نظام غذائي صارم كما يعتقد للحفاظ على مرض السكري من النوع الأول تحت السيطرة وفق دراسة سويدية جديدة. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة غوتنبرغ السويدية، فإن اتباع نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات، يساعد المصابين بداء السكري من النوع الأول، في المحافظة على معدلات متوازنة للسكر في الدم.
وفي مرض السكري من النوع الأول، يقوم البنكرياس بإنتاج القليل من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق لمساعدة السكر في الدم على دخول الخلايا لاستخدامه كطاقة.
ومن دون الأنسولين، يتراكم السكر في الدم، ويمكن أن يسبب تلفا خطيرا في الأعضاء.
وخلال الدراسة، اختار الباحثون 25 رجلا و25 امرأة مصابون بداء السكري من النوع الأول، وطلب منهم تناول نظام غذائي يحتوي على 50 في المائة من الطاقة من الكربوهيدرات، أو نظام غذائي معتدل  الكربوهيدرات مع 30 في المائة من الطاقة من الكربوهيدرات.
وكان جميع المشاركين في الدراسة يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأخذوا جرعات أنسولين.
وتم استخدام جهاز مراقبة مستمرة لسكر الدم لتسجيل مستوياته في الدم كل 15 دقيقة على الأقل على مدار 16 أسبوعا.
وتضمن كلا النظامين الغذائيين مستويات صحية من الكربوهيدرات الغنية بالألياف، إضافة إلى الخضار، والدهون غير المشبعة، والمكسرات، والبذور، والبقوليات.
ووجد الباحثون، أن مستويات السكر في الدم كانت ضمن النطاق المستهدف لفترة أطول (68 دقيقة يوميا في المتوسط) بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا معتدل الكربوهيدرات مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي عالي الكربوهيدرات.
وفي الوقت نفسه، تغير الوقت الذي يستغرقه ارتفاع مستويات السكر في الدم بمقدار 85 دقيقة في اليوم.
ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" الطبية، أن أحد أشكال الأحماض التي تسمى "الكيتونات" ظل عند مستويات معقولة، مما يقلل المخاوف من أنها يمكن أن تصبح مرتفعة للغاية عندما يتم تخفيض الكربوهيدرات في مرض السكري من النوع الأول.
وتعليقا على الدراسة، قالت المؤلفة الرئيسية واختصاصية التغذية صوفيا ستيرنر إيزاكسون: "تظهر الدراسة أن اتباع نظام غذائي معتدل الكربوهيدرات يخفض متوسط مستوى السكر في الدم، وهو ما يعتبر مفيدا في تقليل خطر تلف الأعضاء للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول"، حسب ما نقل موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي.
ونصحت إيزاكسون، أنه "من المهم أن يكون النظام الغذائي صحيا، مع التركيز بشكل خاص على جودة الدهون والكربوهيدرات، وألا تكون كمية الكربوهيدرات منخفضة جدا".
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