الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شكوك حول حقن إنقاص الوزن وراء 20 حالة وفاة في بريطانيا

تعبيرية
تعبيرية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن اكتشاف صلة بين جرعات حقن إنقاص الوزن مثل Ozempic وWegovy وبين 20 حالة وفاة في بريطانيا، من بينها أحد الضحايا في الثلاثينيات من عمره.

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لم يثبت أن أيًا من الوفيات، التي حدثت جميعها منذ عام 2019، كانت ناجمة بشكل مباشر عن حقن فقدان الوزن التي غيرت قواعد اللعبة. لكن خبراء الصحة المكلفين بمراقبة سلامة الأدوية المستخدمة في المملكة المتحدة، بما يشمل اللقاحات، يقولون إن التقارير عن الآثار الجانبية تشير إلى "الشك" في احتمال إلقاء اللوم عليها.

 

وحذر الخبراء البريطانيون من تعاطي عقار سيماغلوتيد، وهو العنصر القوي وراء تأثيرات الحقن في إنقاص الوزن، عبر الإنترنت، مشيرين إلى أنه يتم بيع إصدارات مزيفة عبر شبكة الإنترنت بمبالغ زهيدة، أدت إلى دخول العديد من الحالات في غيبوبة بين الحياة والموت.


وقال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة، إن أحدث جيل من أدوية السمنة الجديدة القوية رائع عند استخدامه على النحو الموصى به، مؤكدًا أن "إساءة استخدامها من قبل الأشخاص الذين يشترونها إما بدون وصفة طبية أو عبر الإنترنت لمجرد إنقاص الوزن وبدون وصفة طبية متخصصة، يعرضون أنفسهم للخطر، وقد يكون هذا الخطر قاتلاً".
وأضاف فراي أنه "إذا كان الشخص يريد فقط خسارة بضعة كيلو غرامات، فإما أن يستمر في اتباع نظام غذائي صحي أو لا يأكل كثيرًا"، لأنه سيكون أكثر أمانًا بكثير".

 

ولم يتم تحديد أسباب 8 من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية MHRA. لكن تم إدراج 4 منها على أنها حدثت نتيجة لسكتات قلبية، فيما شملت حالات أخرى الجرعات الزائدة والسرطان وحتى الانتحار.


كما أن هناك سبب آخر يرجع إلى أسيتونيميا، المعروف أيضًا باسم الكيتوزية، ويحدث عندما يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الغلوكوز.

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