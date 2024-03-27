الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محكمة مصرية توقف إعلانا استخدم أغنية "دقوا الشماسي"

دقوا الشماسي
دقوا الشماسي
 أمر ﻗﺎضي اﻷﻤور اﻟوﻗﺘﻴﺔ بالمحكمة الاقتصادية في مصر، أمس، بوقف عرض إعلان تجاري لأحد المنتجعات السياحية استخدم أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ "دقوا الشماسي" في الترويج للمنتجع السياحي، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".اضافة اعلان
وأثيرت ضجة، مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي، منذ بث الشركة المالكة للمنتجع لإعلانها التجاري الذي تغني فيه الفنانة ملك الحسيني أغنية العندليب الأسمر "دقوا الشماسي".
وأمرت المحكمة بانتداب خبير مختص بشؤون الملكية الفكرية للمقارنة بين ما جاء في الإعلان محل الشكوى والأغنية الشهيرة، مع بيان عما إذا كان هناك تعد على حقوق الملكية الفكرية من عدمه.
وقال ياسر قنطوش محامي ورثة الفنان عبدالحليم حافظ لصحف محلية، إنه "تقدم بدعوى ضد الشركة المنتجة للإعلان للمطالبة بوقفه، مستندا إلى أنه استخدم أغنية خاصة (دقوا الشماسي) بأداء عبدالحليم حافظ وعرضها بأسلوب فيه تشويه للأغنية وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي، مما أثار غضب واستياء الورثة".
وأضاف "الإعلان الذي تم بثه على الفضائيات من شأنه تغيير هوية العندليب، وتقدمت إلى هيئة المحكمة بـ"فلاش ميموري" (وحدة تخزين بيانات متنقلة) تحوي أغاني للفنان الراحل تثبت صحة كلامي وأن الإعلان المذاع من شأنه الإضرار بتاريخ الفنان المصري".
وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، في تصريحات صحفية، إن الإعلان "يعد استغلالا للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وإن ما حدث هو بيع بخس لتراث عمه الراحل".
وفي تعليقه على الدعوى، قال رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية مدحت العدل، في تصريحات صحفية: "لا يحق لأسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان، بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وأن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية". وأوضح العدل "أن صناع الإعلان تواصلوا مع الجمعية، وتم الاتفاق بعد طرح الإعلان وليس قبل ذلك".
من جانبها، نشرت ملك الحسيني تدوينة عبر حسابها على منصة "إنستغرام" تشكر من خلالها متابعيها على تعليقاتهم على الإعلان، وأكدت سعادتها بردود الأفعال حول الأغنية.
وقدم العندليب الأسمر أغنية "دقوا الشماسي"، أواخر ستينيات القرن الماضي في فيلم "أبي فوق الشجرة"، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد.
وملك الحسيني فنانة شابة من مواليد القاهرة 1993، شاركت كممثلة في عدد قليل من الأعمال، مثل مسلسلي "بيمبو" و"ريفو"، كما قدمت بعض البرامج كمذيعة، وشاركت في غناء عدد من الأغنيات.
وشاركت ملك الحسيني التي درست في الجامعة الأميركية، في الموسم الثاني من برنامج المسابقات "ذا إكس فاكتور أرابيا" العام 2015، كما شاركت في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" العام 2017.
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