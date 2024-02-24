السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تدين الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن

العلم الإيراني
العلم الإيراني
دان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن، واعتبرها انتهاكا صريحا للسيادة اليمنية.

وقال أشتياني إن اليمنيين يتخذون قراراتهم في هذه المواجهة بشكل مستقل، وإجراءاتهم دفاع عن الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان
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