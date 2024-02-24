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السبت 24 شباط 2024
12:52 م
إيران تدين الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن
العلم الإيراني
دان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني الهجمات البريطانية والأميركية على اليمن، واعتبرها انتهاكا صريحا للسيادة اليمنية.
وقال أشتياني إن اليمنيين يتخذون قراراتهم في هذه المواجهة بشكل مستقل، وإجراءاتهم دفاع عن الشعب الفلسطيني.
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فلسطين
ايران
أميركا
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