السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عاجل الصفدي لـ CNN: نتنياهو "أكثر المستفيدين" من التصعيد الأخير في الشرق الأوسط

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن تحث "على وقف التصعيد" في المنطقة.
وأضاف الصفدي، لشبكة CNN، الجمعة، "رسالتنا هي أن هذا التصعيد لا يخدم أحدا، إنه يهدد بحرب إقليمية، وبالنسبة للأردن، لن نكون ساحة معركة لإسرائيل وإيران، ولا ينبغي لأي منهما أن ينتهك مجالنا الجوي، أو يعرض أمننا وشعبنا للخطر".اضافة اعلان
وتابع: "أوقفوا هذا التصعيد وركزوا على القضية الحقيقية وهي إنهاء المجازر والكارثة التي لا تزال تتكشف في غزة"، وقال إنه كرر هذه الرسالة للجانبين قبل الضربات.
وأضاف الصفدي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "أكثر المستفيدين من التصعيد الأخير" في الشرق الأوسط، وتابع: "لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن نتنياهو قد يرغب في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران، وهذا لا ينبغي أن يحدث لأنه ببساطة سيكون مدمرا للمنطقة بأكملها".
وقال وزير الخارجية، إنه يدين "بكل حزم" أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، وأضاف: "نقول للجميع: لا تسمحوا باجتياح رفح لأن ذلك سيكون مذبحة".
وذكر أيضا أن الأردن يأسف لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، الخميس، وقال: "نأسف لحدوث ذلك، بدون قيادة الولايات المتحدة، أعتقد أننا لن نكون قادرين على تحريك الإبرة بأي طريقة ذات معنى نحو تحقيق السلام، نحن بحاجة إلى مشاركتها، لكن الواقع هو: الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين، العالم كله يدعمه، ولكن نتنياهو لا يدعمه".
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