حملة لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة

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وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية ورئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين، وبحضور الأمين العام، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون الأردني، والتي من شأنها توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.وأكد الحنيفات أن هذه الحملة هي سلسلة من مصفوفة العمل التي تنظمها وزارة الزراعة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني وأحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.وأضاف أنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية والتي من خلالها يتم إجراء الفحوصات الكيميائية والحسية والتي ستتم في مختبرات معتمدة والتي نضمن من خلالها سير عملية الحملة بصورة دقيقة.وأوضح الحنيفات أهمية التشاركية وتحديد المسؤوليات مع القطاع الخاص ودور الاتحاد العام المزارعين الأردنيين والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية.من جهته، ثمن رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة ونقيب النقابة العامة لإصحاب المعاصر تيسير النجداوي ومنتجي الزيتون الأردنية، الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون الأردني والإجراءات المتبعة في حماية زيت الزيتون الأردني وزيتون المائدة، مؤكدين أهمية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة.