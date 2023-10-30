الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حملة لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة

زيت زيتون - (تعبيرية)
زيت زيتون - (تعبيرية)
وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية ورئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين، وبحضور الأمين العام، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون الأردني، والتي من شأنها توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.اضافة اعلان

وأكد الحنيفات أن هذه الحملة هي سلسلة من مصفوفة العمل التي تنظمها وزارة الزراعة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني وأحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.

وأضاف أنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية والتي من خلالها يتم إجراء الفحوصات الكيميائية والحسية والتي ستتم في مختبرات معتمدة والتي نضمن من خلالها سير عملية الحملة بصورة دقيقة.

وأوضح الحنيفات أهمية التشاركية وتحديد المسؤوليات مع القطاع الخاص ودور الاتحاد العام المزارعين الأردنيين والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية.

من جهته، ثمن رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة ونقيب النقابة العامة لإصحاب المعاصر تيسير النجداوي ومنتجي الزيتون الأردنية، الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون الأردني والإجراءات المتبعة في حماية زيت الزيتون الأردني وزيتون المائدة، مؤكدين أهمية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
زيت زيتون - (تعبيرية)

الأمانة توفر فحص زيت الزيتون للراغبين بالتأكد من جودته

23 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع

الصفدي ونظيره الباكستاني: استمرار الحرب على غزة سيدفع بالمنطقة إلى الهاوية

منذ1 ساعة
الملك يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة

الملك يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة

منذ2 ساعة
سامي السلايطة

السلايطة نائبًا لرئيس مجلس "مكافحة الفساد"

منذ2 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أ{شيفية)

تمديد التسجيل للامتحان التكميلي يومين إضافيين (رابط)

منذ4 ساعة
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة (رابط)

منذ4 ساعة
المركز الوطني للأمن السيبراني

الأمن السيبراني: تسريب بيانات 4251 حسابا لموظفين حكوميين

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أيهما أكثر خسائر الفلسطينيون أم إسرائيل؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل أنا إرهابي؟

جهاد المنسي |اليوم

نهتف الآن كي لا نموت

نضال منصور |اليوم

لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم

شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي

موسى الساكت |اليوم

الهزة والفراغ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

استقواء وابتزاز سياسي

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 