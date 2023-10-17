الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نجاح عملية "نادرة" لطفلة في البشير

عملية جراحية - (تعبيرية)
عملية جراحية - (تعبيرية)
نجح فريق طبي في مستشفيات البشير، بإجراء عملية نادرة باستئصال كيس كلبي من الشريان الأبهري البطني لطفلة عمرها 10 سنوات، في واقعة هي الأولى من نوعها في الأردن.اضافة اعلان

وقال أخصائي جراحة الأطفال الدكتور سامر الرحامنة لوكالة "بترا"، اليوم الثلاثاء، إن الطفلة كانت تعاني من صداع وأعراض زيادة الضغط الدماغي وتاريخ مرضي لوجود كيس مائي (كلبي) في الدماغ، وتم استئصاله من قبل مستشار جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور حسين العبادي في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف الرحامنة أنه بعد إجراء صور طبقية متعددة للدماغ والبطن والصدر تبيّن وجود أكياس على الأذين الأيمن للقلب وعلى الكلية اليمنى وفي البطن مرتبطة بالشريان الأبهري البطني.

وبين أنه بعد إجراء صور شعاعية متقدمة كتصوير الشرايين الملوَن والرنين المغناطيسي، أجمع الفريق الطبي المختص على وجود كيس مائي (كلبي) مع توسع وانسداد في الشريان الأبهري البطني، وتم إجراء عملية جراحية كبرى، وحالتها الصحية جيدة.

من جانبه، قال أخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور علي الذنيبات، إن الأكياس الكلبية عادةً ما تكون في الكبد أو الرئتين ومن النادر جدا أن يرتبط وجودها بشرايين الجسم، وما يميّز هذه الحالة أن الكيس الكلبي موجود داخل الشريان الأبهري البطني مما سبب توسعا وانسدادا في الشريان الأبهري البطني.

وأشار الذنيبات إلى أنه بحسب الدراسات العلمية والأبحاث المنشورة، يوجد أقل من 10 حالات مسجلة عالميا لوجود كيس مائي (كلبي) بجدار أو تجويف الشريان الأبهري.

وأشرف على إجراء العملية مستشار جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمر الزعبي، إضافة إلى أخصائيي جراحة الأطفال الدكتور سامر الرحامنة، وجراحة الأوعية الدموية الدكتور علي الذنيبات.
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