إضاءة خزنة البترا احتفالًا بعيد الاستقلال الثامن والسبعين

حسين كريشان

أضيئت الخزنة في مدينة البترا الأثرية مساء امس الجمعة بالشموع احتفاءً بذكرى الاستقلال.

وجاءت إضاءة معلم الخزنة كجزء من احتفالات البترا بذكرى الاستقلال، حيث رفعت المدينة وكغيرها من مدن وبلدات المملكة علم الوطن عالياً، في الشوارع وعلى أسطح المنازل والأماكن العامة تعبيرا عن الاعتزاز بما حققه الوطن من إنجازات وبناء منذ نشأة الدولة الحديثة واستقلالها.

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وقال رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، انه تم إضاءة خزنة البترا ليلاً بالشموع بهذه المناسبة، تعبيراً عن اعتزازنا وأهل المدينة الوردية بوطننا الأردن، وقيادته الهاشمية المظفرة.



وأضاف البريزات، أن المدينة، حققت الكثير من الانجازات الهامة، التي جعلت منها مدينة تراث عالمي وإحدى عجائب الدنيا السبع.



وتُضيء سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على الخزنة في العديد من المناسبات الوطنية، وحملت إضاءة المعلم هذه المرة بالرقم 78 مع شعار الاستقلال.