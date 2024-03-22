الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معان: وقفة احتجاجية رفضا لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

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جانب من الوقفة

شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعه أمام مسجد معان الكبير ، بوقفة حاشدة، رفضا لمواصلة استمرار قوات جيش الاحتلال الصهيوني هجماته وانتهاكاته باستهداف المدنيين وارتكاب المجازر والاباده الجماعيه بشكل يومي في قطاع غزة  بشكل متزايد ، والتي أثارت سخط كافة شعوب العالم والمنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.

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وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة ، إن الحرب الحالية بين كيان محتل يملك كافة انواع الأسلحة المدمره ، وبدعم امريكي وغربي   وشعب يكافح من أجل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وأشاروا ، أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الصهيونية على قطاع غزة، الذي يموت شعبه من الجوع أمام أنظار العالم ، بسبب منع الكيان الغاصب دخول المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان قطاع غزة ، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة.

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